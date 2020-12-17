نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي لوزارة التعليم السعودية وطريقة الاختبارات النهائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجري وزارة التعليم عبر رابط منصة مدرستي الاختبارات النهائية في الفصل الدراسي الأول من العام 1441/1442، بعد أن تلقى الطلاب الدروس وعمل الواجبات وأداء اختبارات تقيم على مدى الشهريين الماضيين، من بداية الفصل الدراسي الأول، وحتى موعد انطلاق الامتحانات التقييمية النهائية، والتي سيكون لها 20 % من الدرجات، بعد ان أعلنت الوزارة عن كيفية التوزيع.

منصة مدرستي

أطلقت وزارة التعليم رابط منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية منذ بداية العام الدراسي 1442، بعد ما كان اسمها في الماضي منظومة التعليم، حيث يتم استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد للتحصيل والمذاكرة، بعد أن أقرت الوزارة هذا النظام ليكون عوض عن الذهاب للمدارس، حتى يتم الحفاظ على الطلاب والمدرسين من الإصابة بالوباء المسمى كورونا، بما يتفق وجهود حكومة المملكة في احد من انتشار هذا الوباء، وتوفير طرق بديلة تجنب انتقال وانتشار وتفشي العدوة.

رابط منصة مدرستي

تعلن وزارة التعليم من حين لأخر بعد التقارير والإحصائيات حول نسب دخول الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على رابط منصة مدرستي، من أجل التحصيل والمذاكرة او تقديم الشكاوى والاستفسار، وحضور الفصل الافتراضي لمعلم المادة، حيث تظهر النسب تدم كبير في عدد المستخدمين بالمقارنة ببداية الفصل الدراسي الأول، وهو ما يعني نجاح التجربة.

الفصول الافتراضية على موقع منصة مدرستي يعتمد على عدد من البرمجيات التي يوفرها برنامج مايكروسوفت تيمز، حيث يجب على الطالب والمعلم تكوني حساب على البرنامج، حتى يتمكن جميع الأطراف من الدخول إلي الفصل الافتراضي، والتي يتم فيها النقاش واستلام الواجبات وطرح الاستفسار والتساؤل بين الطرفين وتقديم شرح تفاعلي للمعلم مع طلابه.

اختبار الفصل الدراسي الأول إلكتروني

تبدأ وزارة التعليم في اختبارات المراحل وصوف النقل في نهاية الفصل الدراسي الأول، عبر استخدام منصة مدرستي التعليمية، ي الخامس من جمادي أو 1442، وقد عمل المختصون على تجهيز المنصة وفق الطريقة التي ستعتمد على وجود اختبارين لنفس المادية بذات اليوم، وستشمل اختبارات طلاب الابتدائية والمتوسط والثانوية العامة، وستعلن النتائج من خلال نظام نور.

قالت الوزارة عبر حسابها بتويتر، ان عدد ساعات اليوم الدراسي خلال الاختبارات سيكون 3 ساعات، تشمل اختبار الطالب ـ وحددت 5 أيام لاختبارات طلبة المرحلة الابتدائية، كما تم تخصيص 6 أيام لطلاب صفوف المرحلة المتوسطة، ولطلاب المرحلة الثانوية فستجرى امتحاناتهم في نهاية الفصل الدراسي الأول على مدار 7 أيام، وقد تم التأكيد على المدارس بضرورة عدم تجاوز عدد أيام الاختبار عن 9 أيام، بعدها ستعلن النتائج.