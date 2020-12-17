نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروط التقديم فيها عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من أبناء المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة للعام الحالي 2020م، فالمساعدة المقطوعة أصبحت أحد أكثر البرامج الداعمة للمواطن السعودي في الفترة الأخيرة فهي تقدم له مساعدات مالية كبيرة حوالى 36 ألف ريال سعودي لكل مواطن سعودي تنطبق عليه كافة الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وسنوضح لكم خلال المقالة كافة الشروط وأيضاً طريقة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، ونحن نهتم في موقعنا “ثقفني” بكافة البرامج التي تقدمها الوزارة وعلى رأسها برنامج المساعدة المقطوعة الذي يهتم بمحدودي الدخل لمساعدتهم على تحسين ظروف الحياة المعيشية في تلك الظروف الصعبة، ونوضح لكم في موقعنا “ثقفني” موعد صرف المقطوعة وشروط التقديم، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك عدة شروط قد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لكل المواطنين الذين يريدون التقدم إلى برنامج المساعدة المقطوعة للإستفادة منه، ونوضح لكم الشروط اللازمة كالتالي:

أن يكون عمر المواطن لا يقل عن 35 عام وقت التقدم.

لا يمتلك المتقدم لأي سجلات تجارية أو أراضي.

أن يكون مواطن سعودي الجنسية.

موعد صرف المقطوعة

لا يُمكن لاي أحد أن يحدد موعد صرف الدفعة القادمة لبرنامج المساعدة المقطوعة إلا وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، فهي المسئولة عن تحديد الموعد ولم تحدد موعد دوري منذ إطلاق المساعدات المقطوعة، ومن الجدير بالذكر أن المساعدات المقطوعة تبلغ 36 ألف ريال كحد اقصى.