نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج رخصة قيادة بدون اختبار في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج رخصة قيادة بدون اختبار في السعودية ، يبحث الكثير من السعوديين عن طريقة لاستلام شهادة قيادة بدون اختبار ، من المعروف أنه يمكنك استلام شهادة أو رخصة قيادة عند اجتياز اختبار القيادة المعد من هيئة المرور، ولكن في بعض الاستثناءات يمكن استلام رخصة لقيادة المركبات والسيارات بدون دخول الاختبار المعتمد داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن كيفية و طريقة استخراج شهادة أو رخصة القيادة بدون دخول الاختبار المعتمد لدى هيئة المرور و سنتعرف أيضاً عن ما هي شروط استخراج رخصة القيادة و أيضاً سنتحدث عن استخراج رخصة القيادة بدون حضور تابعوا معنا.

استخراج رخصة قيادة بدون اختبار

قامت إدارة الأمن العام السعودي بإصدار قرار بانه لا يمكن لأي شخص إصدار شهادة قيادة أو رخصة لقيادة المركبات والسيارات بدون دخول الاختبار المعتمد لدي إدارة المرور ، و أصدرت أيضاً انه يمكن إعفاء كل من يمتلك رخصة قيادة أجنبية من خارج السعودية أو دولية سارية المفعول و أيضاً تكون الإدارة تتأكد من صحة هذه الرخصة التي يقوم بحملها الشخص ، و يمكن أيضاً إصدار شهادة قيادة بدون دخول الاختبار عندما تكون مالك لرخصة قيادة من قبل و لكن من خلال عدة أشياء كما في الأتي :

تقوم بتقديم شهادة صحية حديثة.

تقوم بدفع كافة الرسوم التي تدفع لتجديد رخصة القيادة التي انتهت الصلاحية الخاصة بها.

عند اتباع تلك الخطوات يمكن استخراج الشهادة بدون امتحان للقيادة.

شروط إصدار رخصة القيادة

هناك عدة شروط يجب توافرها في الشخص لكي يتم منحه رخصة القيادة و هذه الشروط هي :

يجب أن يكون عمر المتقدم اكبر من 18 عام.

يجب أن لا يكون قد تم حكم علية في جرائم مخلة بالإدآب العامة أو تعاطي المخدرات أو تهريب المخدرات أو صنع و حمل المخدرات.

يجب علي الفرد أن يجتاز الكشف الطبي في المراكز المعتمدة في السعودية.

يجب أن يكون الفرد سليم من ألعاهات و الأمراض

يجب علي المتقدم أن يكون سجل في احد المدارس السعودية الخاصة بتعليم قيادة السيارات.

بالنسبة للمقيمين يجب إحضار صورة للإقامة السارية و جواز سفر ساري لمدة عامين.

دخول المتقدم اختبار قيادة مبدئي في المدرسة.

يجب علي المتقدم اجتياز اختبار القيادة المعتمد.

يقوم الشخص بدفع الرسوم المقدرة.

عند وجود مخالفات مرورية يجب أن يقوم الشخص بدفعها.

رخصة قيادة بدون حضور

يسأل الكثير من الأفراد عن انه يمكن لأي شخص أن يستخرج رخصة قيادة بدون حضور ، أن هذا الأمر من الأمور المستحيل حدوثها لأنه من شروط الحصول على الرخصة يجب علي الفرد أن يجتاز الاختبار العملي و النظري و أيضاً يجتاز الاختبار الفني و هذا الأمر يكون علي كافة رخص القيادة سواء كانت خاصة أو عامة.

الأوراق المطلوبة لإصدار شهادة القيادة السعودية

يجب علي الفرد إحضار الأوراق الخاصة لإصدار شهادة المرور و هي :