شروط قرض كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية السعودي

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عمر شويل - جدة قرض كنف للمطلقات والأرامل ، بنك التنمية الاجتماعية السعودي لم ينسى المطلقة والأرملة في الحصول على قرض يساعدها على تلبية احتياجاتها الضرورية، أو القيام بعمل مشروع خاص بها، وتستطيع المرأة السعودية المطلقة أن تحصل على قرض الترميم، ولا يقتصر هذا القرض على المطلقة التي تعول أطفال، لكن تستطيع المطلقة التي لا تعول أطفال أن تحصل على قيمة قرض بنك التنمية الاجتماعية، وسوف نتعرف على شروط الحصول على تمويل بنك التسليف للمطلقة، من خلال موقع ثقفني الإخباري.

شروط قرض كنف للمطلقات والأرامل

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المطلقة أو الأرملة للحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية السعودي وهى كما يلي:-

لا يتجاوز نصيب الفرد من الدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي. يتم احتساب الأبن الذي لم يتجاوز عمره ضمن أفراد الأسرة، ما لم يكن متزوج أو موظف والبنت كذلك. يتم احتساب الأبناء المعاقين ضمن أفراد الأسرة دون اعتبار للسن مالم يكونوا موظفين أو متزوجين. يتم احتساب الاطفال الأيتام الذين يقوم رب الأسرة بإعالتهم إعالة تامة أو جزئية ضمن أفراد الأسرة لكن تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. المرأة المطلقة التي تعول طفل أو أكثر دون اعتبار للعمر، ويتم إثبات الإعالة من خلال صك شرعي.

شروط تمويل كنف للمطلقة المتقاعدة وراتبها أقل من 3200 ريال سعودي

حدد بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على قرض كنف للمطلقات والأرامل المتقاعدات ويقل راتبها عن 3200 ريال سعودي وهى كما يلي:-

أن يقوم العميل بإحضار نموذج تسليم البريد موقع عليه العميل وموظف البريد وختم البريد السعودي.

إحضار صورة من هوية صاحب القرض.

القيام بإحضار الكارت الخاص بالعائلة مدون فيه الأبناء المعالين.

قيام العميل بإحضار تعريف الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد .

. إحضار الرقم الخاص بحساب الآيبان على ورق البنك الرسمي ومصدق عليه بختم البنك.

صورة من بطاقة الهوية للكفيل.

إحضار نموذج 105 ويكون مطبوع من موقع البنك الإلكتروني، وتعبئة بالقلم الأزرق وموقع الكفيل عليه ومسؤولي جهة العمل، ومختوم من جهة العمل، بشرط لا يتجاوز 60 يوماً.

أصل تعريف راتب الكفيل ويكون مختوم وموقع من جهة عمل الكفيل، بحيث لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوماً.

أصل رقم حساب الآيبان على ورق البنك ومختوم من البنك.

القيام بإحضار تصريح بياناتي للشخص المقترض ساري المفعول من وزارة الداخلية.

إحضار تصريح بياناتي للكفيل ساري المفعول من وزارة الداخلية.

تصريح بياناتي لجميع الأبناء المعالين ساري المفعول.

إحضار أصل صك الإعالة ويكون موجه إلى بنك التسليف.

صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين.

أصل النموذج الخاص بإقرار ذوي العصبة ويكون مطبوع من موقع البنك ومصدق عليه من أقرب فرع لبنك التسليف للمرأة المهجورة فقط.

إحضار أصل نموذج مطابقة الهوية للشهود في الإقرار الخاص بذوي العصبة ويكون مطبوع من الموقع الإلكتروني للبنك، ومصدق عليه من أقرب فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

رابط الحصول على قرض كنف للمطلقات والأرامل

تستطيع أي مواطنه سعودية مطلقة تعول أسرة كبيرة، أو مطلقة أو أرملة ليس لديها أطفال تعولهم الحصول على قرض كنف، من خلال الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني، والتقديم للحصول على التمويل اللازم بشرط أن تتوفر الشروط التي وضعها بنك التسليف السعودي.