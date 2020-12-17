قصر الإليزيه يعلن إصابة الرئيس الفرنسي ماكرون بـ”كورونا”‏

بلادي – الرياض :

أعلن قصر الإليزيه الفرنسي، اليوم (الخميس)، إصابة الرئيس ‏الفرنسي، إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-‏‏19‏‎”.

ولم يتم إعلان تفاصيل حول حالة ماكرون الصحية، لكن مصادر صحفية أشارت إلى أن “ماكرون” سيخضع للعزل الذاتي لمدة 7 أيام.

وكانت السلطات الفرنسية قد أكدت حصولها على 1.16 مليون ‏جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ‏نهاية العام الجاري 2020‏. ‎

وأوضحت أنه ‏‎‎سيتم السماح لفئة وحيدة فقط بالاحتفال بعيد الميلاد ‏في الفترة ما بين 15 ديسمبر و3 يناير، وذلك للمقيمين في دور ‏الرعاية الفرنسية لقضاء بعض الوقت مع عائلاتهم خلال أعياد ‏الميلاد، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.‏