قصر الإليزيه يعلن إصابة الرئيس الفرنسي ماكرون بـ”كورونا”‏

بلادي – الرياض :
أعلن قصر الإليزيه الفرنسي، اليوم (الخميس)، إصابة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
ولم يتم إعلان تفاصيل حول حالة ماكرون الصحية، لكن مصادر صحفية أشارت إلى أن “ماكرون” سيخضع للعزل الذاتي لمدة 7 أيام.
وكانت السلطات الفرنسية قد أكدت حصولها على 1.16 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، نهاية العام الجاري 2020.
وأوضحت أنه سيتم السماح لفئة وحيدة فقط بالاحتفال بعيد الميلاد في الفترة ما بين 15 ديسمبر و3 يناير، وذلك للمقيمين في دور الرعاية الفرنسية لقضاء بعض الوقت مع عائلاتهم خلال أعياد الميلاد، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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