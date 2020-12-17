وزير الصحة وأول مواطن ومواطنة ومقيم يتلقون أولى جرعات “لقاح كورونا”

بلادي – الرياض :

تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم (الخميس) جرعة من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح.

وكان وزير الصحة قد أعلن أمس، وصول أول دفعة من لقاح “كورونا” إلى المملكة، واستعرض عينة من اللقاح، مؤكداً أن ذلك يعد بداية لانفراج أزمة “كورونا”.

ودعا الوزير المواطنين والمقيمين للتسجيل عن طريق تطبيق “صحتي” لتلقي اللقاح، لافتاً إلى أنه ستتم جدولة المواعيد وفقاً لأصحاب الأولوية في أخذ اللقاح.