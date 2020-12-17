بلادي – الرياض :
تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم (الخميس) جرعة من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.
كما تلقى أول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح.
وكان وزير الصحة قد أعلن أمس، وصول أول دفعة من لقاح “كورونا” إلى المملكة، واستعرض عينة من اللقاح، مؤكداً أن ذلك يعد بداية لانفراج أزمة “كورونا”.
ودعا الوزير المواطنين والمقيمين للتسجيل عن طريق تطبيق “صحتي” لتلقي اللقاح، لافتاً إلى أنه ستتم جدولة المواعيد وفقاً لأصحاب الأولوية في أخذ اللقاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة وأول مواطن ومواطنة ومقيم يتلقون أولى جرعات “لقاح كورونا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.