الموارد البشرية: 6% فقط نسبة المهندسات السعوديات في سوق العمل.. وهذا هو السبب

بلادي – الرياض :
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن المهندسات السعوديات يستحوذن على 6% فقط من سوق العمل، من خلال العمل في 5 تخصصات.
وأوضح مصدر في الوزارة، وفقا لصحيفة “عكاظ”، هذه التخصصات، وتشمل: مصمما داخليا، ومهندسا معماريا، ومهندس مشروع، ومهندس حاسب إلكتروني، ومهندسا صناعيا عاما.
وأشارت إلى أن تأخر اعتماد هذا التخصص للطالبات جعل نسبتهم تصل فقط إلى 6%، مؤكدة أن قرار توطين المهن الهندسية سيجعل هذه المهن مجالاً واعداً للمهندسات السعوديات في المستقبل.
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