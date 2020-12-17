‏”العدل” تُمدد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام بدلاً من 3 أشهر

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة العدل تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية الصادرة عبر بوابة “ناجز” لتصبح سارية لمدة عام، بدلًا من 3 أشهر.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاملات الإلكترونية، وتفعيل منصات تقديم الخدمات عن بُعد، وتيسير الوقت والجهد على المستفيدين.
وأوضحت أن خطوات إصدار الوكالة عبر “ناجز” تبدأ بتسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد، ثم اختيار الوكالات والإقرارات، ومنها خدمة إصدار وكالة إلكترونياً، بعدها اختيار نوع الوكالة، ثم إضافة وكيل، مع تحديد تاريخ الانتهاء، ويكون بحد أقصى مدته عام، بعد التعديل الأخير.
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