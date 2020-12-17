‏”العدل” تُمدد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام بدلاً من 3 أشهر

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة العدل تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية الصادرة ‏عبر بوابة “ناجز” لتصبح سارية لمدة عام، بدلًا من 3 أشهر.‏

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاملات الإلكترونية، ‏وتفعيل منصات تقديم الخدمات عن بُعد، وتيسير الوقت والجهد ‏على المستفيدين. ‏

وأوضحت أن خطوات إصدار الوكالة عبر “ناجز” تبدأ بتسجيل ‏الدخول عبر النفاذ الموحد، ثم اختيار الوكالات والإقرارات، ‏ومنها خدمة إصدار وكالة إلكترونياً، بعدها اختيار نوع الوكالة، ‏ثم إضافة وكيل، مع تحديد تاريخ الانتهاء، ويكون بحد أقصى ‏مدته عام، بعد التعديل الأخير.