عبدالعزيز بن سلمان: قريباً مشروع للطاقة الشمسية سيكون الأرخص عالمياً ولا أستبعد تصديرنا للكهرباء

بلادي – الرياض :

استعرض وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان، أبرز جهود الوزارة في ملف الطاقة النظيفة وتقليص الاعتماد على المصادر غير المتجددة للطاقة.

وأكد، خلال مشاركته اليوم (الخميس) في الجلسة الحوارية الثالثة بملتقى ميزانية 2021، أن الدولة جادة في تقليص اعتمادها على مصادر الطاقة غير المتجددة وتنويع مصادر الدخل، مضيفا أن هناك برامج مطبقة بالفعل تستهدف التنويع الاقتصادي.

ولفت إلى أن المملكة لديها برنامج “استدامة الطلب” يقوده مجموعة من الشباب من أجل البحث عن وسائل لاستخدام البترول والغاز بطرق مختلفة وتكوين طلب جديد يختلف عن أنماط الطلب التقليدية المعروفة حالياً، والبحث عن وسائل لتنمية الطلب عن البترول والغاز واستخدامها في استخدامات مختلفة.

وأكد أن المملكة ليست بعيدة عن ملف الطاقة المتجددة، متعهداً بنقلات نوعية ستشهدها الفترة القادمة لاستخدام الطاقة الشمسية والرياح والغاز في توفير الكهرباء بحلول 2030، مؤكداً أنه لا يستبعد بعد تحقيق ذلك أن تصدر المملكة للكهرباء للدول المجاورة وأوروبا.

ولفت إلى أن المملكة تعمل في مشروع الربط الخليجي، مضيفا أن المملكة ستصدر الكهرباء للعراق والأردن ومصر، كاشفا عن مشروع للطاقة الشمسية سيكون أرخص عالميا، وسيكون منافسا لكل من سيحاول بعد المملكة تقليل كلفة وسعر الكهرباء.