“المرور” يضبط قائد شاحنة عكس اتجاه السير على أحد الطرق الرئيسية في المملكة

بلادي – الرياض :
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الخميس)، ضبط قائد شاحنة سار عكس اتجاه السير على أحد الطرق الرئيسية في المملكة.
وأكدت إدارة المرور أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وكان أحد الناشطين نشر مقطع فيديو يوثق مخالفة الشاحنة، لافتاً إلى أنها كادت تتسبب في حادِث مميت بسبب عكس السير.
وأوضح أنه بعد أن أخبر السائق المخالف بأنه سيبلغ عنه الجهات المختصة، قام الأخير بالفرار من الموقع.
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