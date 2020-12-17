الخطيب: نمتلك كافة المقومات للانطلاق في قطاع السياحة.. ونتستهدف جذب استثمارات جديدة بـ220 مليار ريال

بلادي – الرياض :

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن المملكة تمتلك جميع الأساسيات التي تجعلها تنطلق في قطاع السياحة لنكون من أكبر المساهمين بها على مستوى العالم.

وأوضح خلال مشاركته اليوم (الخميس) في الجلسة الحوارية الثالثة بملتقي ميزانية2021، أن المستثمرين متحمسون للاستثمار في قطاع السياحة السعودي الواعد.

وقال إن المملكة تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 220 مليار ريال حتى عام 2023، وأكثر من 500 مليار ريال حتى عام 2030.

وأبان أن المملكة متفائلة بقطاع السياحة خلال 5 إلى 10 سنوات قادمة، مؤكدا أن رؤية 2030 ركزت على هذا القطاع ووضعت الخطط اللازمة له.