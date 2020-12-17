وزير الطاقة: أسواق النفط تحسنت بشكل كبير بفضل قيادة المملكة

بلادي – الرياض :

قال وزير الطاقة، عبدالعزيز بن سلمان، إن الاقتصاد العالمي استمر في النمو خلال أزمة كورونا، لافتا إلى أن الجائحة أثرت على قطاع النفط والغاز، وكان قطاع النقل الأكثر تضرراً منها.

وأضاف، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثالثة بملتقى ميزانية 2021، أن المملكة زادت إنتاجها من النفط عنوة في بداية الجائحة، مشيراً إلى أن الدول كانت تلوم على المملكة فيما تفعله إلا أنهم أدركوا فيما بعد صحة خطوات المملكة في إدارة أزمة النفط خلال جائحة كورونا، حيث تمكنت المملكة خلال 3 أيام من جمع أوبك بلس وخفض الإنتاج.

وأكد أن إدارة المملكة للأزمة ساهمت في تحسين حالة أسواق النفط وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وأضاف أن الكل استدرك في سوق النفط أننا نطبق ما نقول، وتحسنت حالة الأسواق بشكل كبير بفضل قدرة وقيادة المملكة باستخدام الأدوات المتاحة لها.

وذكر الوزير أن زيادة المملكة لإنتاجها كان مقصوداً، لافتاً إلى أن المملكة كان لها تحذير في السابق ولم يؤخذ به وتحذير آخر بعدم ترك السوق حراً ولم يؤخذ به.

وكشف عن برنامج “لاستدامة الطلب” تعمل عليه وزارة الطاقة للبحث عن مناحٍ ووسائل لاستخدام البترول والغاز بطرق مختلفة وتكوين طلب جديد يختلف عن أنماط الطلب التقليدية، وبرنامج “مزيج الطاقة” برئاسة ولي العهد للتحول في استخدام الطاقة المتجددة والاعتماد الأكثر على الغاز بتوفير الكهرباء.