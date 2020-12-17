نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم فيزا تسوق الراجحي وشروط استخراجها وخطوات الإلغاء وطريقه شحنها 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم فيزا تسوق الراجحي اكثر ما يبحث عنه المواطنين والمقيمين بالمملكة بعد استخراج فيزا تسوق الراجحي مسبقة الدفع من خلال بنك الراجحي وهى خدمة من خدمات بنك الراجحي يقدم لراحمة لعملاء ولسهولة التعامل مع حسابتهم البنكية وسرعة سحب المال وقت ما يريد، كما أن بنك الراجحي يعد من اهم وانجح بنوك المملكة لفروعه المنتشرة في السعودية وخارجها،كما أن بنك الراجحي يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويقدم العديد من الخدمات التمويلية للعميل وخطوات معرفة رقم الأبيان الراجحي برقم الهوية وغيرة من الخدمات المهمة.

رسوم فيزا تسوق الراجحي

يخصم على رسوم الاعتراض 50 ريال سعودي. تكاليف استبدال البطاقة أو الاستبدال 50 ريال سعودي. رسوم السحب النقدي في الراجحي 75 ريال سعودي. رسوم تخصم على العمليات الدولية تكون بنسبة 2.75% فقط. الاشتراك السنوي: 115 ريال سعودي. رسوم على السحب النقدي من الصراف الألي الخاص ببنك الراجحي 75 ريال سعودي. ويخصم على رسوم الاعتراض 50 ريال سعودي.

شروط استخراجها فيزا تسوق الراجحي

صورة من البطاقة الشخصية. للمقيمين يشترط إحضار صورة للإقامة. صورة من بطاقة الهوية الوطنية بشرط أن تكون سارية المفعول . أن يكون العميل يمتلك حساب في بنك الراجحي.

إلغاء فيزا تسوق الراجحي

مكالمة مع أحد ممثلي خدمة العملاء في البنك يتم التواصل عبر رقم 966114603333 أو التواصل عبر رقم 8001241222 للعملاء الحاليين. يطلب خدمة العملاء بعض البيانات الاسم ثلاثي ورقم البطاقة الهوية. أيضا يطلبوا معرفة رقم الجوال والأرقام الأخيرة الخاصة بالفيزا. بعد أتمام الخطوات يتم إلغاء الفيزا. بعد مرور فترة من الممكن عمل بطاقة تسوق جديدة.

طريقة شحن بطاقة فيزا تسوق الراجحي

شحن البطاقة بمبلغ 100 ريال سعودي بعد تفعيلها. بعد الشحن يحصل العميل على خصم الاشتراك الشهري. الاتصال بخدمة العملاء من خلال رقمهم المخصص 8001246666. يتم الضغط على رقم 3 وهو الرقم الخاص بخدمات الفيزا. يتم الغط على رقم 3 حتى يتم شحن البطاقة. شحن البطاقة بنجاح بعد أتمام الخطوات.

والجدير بالذكر انه يوجد العديد من الخطوات الخاصة بفيزا بنك الراجحي الذي اصدرها البنك لخدمات كثير الدفع كالفواتير وغيرها من الخدمات المتاحة من بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك وعلى حسب طلب العميل يتم أصدار البطاقة، كما أن يتم تجديد بطاقة الصراف الراجحي المفقودة أو انتهاء تاريخ البطاقة وتعد من الخدمات المتاحة من بنك الراجحي الخاصة بطاقة الائتمان.