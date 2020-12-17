ما هو قرض العاطلين عن العمل من بنك التسليف السعودي sdq.gov.sa

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عمر شويل - جدة ما هو قرض العاطلين عن العمل من بنك التسليف السعودي؟ هذا السؤال نجده متصدر محركات البحث عبر شبكة الإنترنت، وجاء هذا التساؤل بعد أن قام بنك التنمية الاجتماعية “بنك التسليف السعودي سابقًا” بالإعلان عن شروط حصول أصحاب العمل الحر والعاطلين عن العمل من البنك، حيث يقدم بنك التسليف السعودي منتجات تمويلية متنوعة للمواطنين بالمملكة العربية السعودية لمنخفضي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط لمساعدة هذه الأسر على تلبية احتياجات الحياة ومواجهة الأزمات التي قد تطرأ عليهم، حيث تهدف المملكة العربية السعودية في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المستوى الاقتصادي لجميع الفئات بالمملكة، وتوفر بنك التمية الاجتماعية مختلف الخدمات المصرفية والتمويلية لعملائها لكسب أعلى مستويات الرضا من عملائها، وسنقدم من خلال هذا التقرير عرض تفصيلي لشروط الحصول على قرض العمل الحر من بنك التسليف السعودي وإجراءات التقديم على قرض العاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 60 ألف ريال، فتابعونا.

ما هو قرض العاطلين عن العمل من بنك التسليف السعودي

قرض العاطلين عن العمل هو منتج تمويلي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية مثل قروض آهل وقرض الأسرة المقدمة لكل من المواطن والمواطنة غير القادر على فتح مشروع خاص به، بشرط أن يكون هذا الشخص قادرًا على العمل ولديه حرفة معينة، وقد يمتلك خبرة معينة في مجال ما، ويرغب في زيادة الدخل الشهري له ولأسرته، فتهدف قروض العاطلين عن العمل على مساعدة هؤلاء الأشخاص على ممارسة الأعمال الحرة عن طريق التمويل البنكي الميسر الذي يأخذه من بنك التسليف، ويكون هذا العمل لحسابهم الشخصي.

شروط الحصول على تمويل العمل الحر من بنك التسليف

وضعت بنك التنمية الاجتماعية قروض ميسرة للمواطنين والمواطنات بحسب حالتهم الاجتماعية، حيث وفرت قرض كنف للأرامل والمطلقات وقرض العمل الحر للعاطلين عن العمل، ولكن حدد بنك التسليف شروط الحصول على قرض العاطل عن العمل فيما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط بنك التسليف أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على القرض

ينبغي أن يكون المتقدم للقرض حاصل على وثيقة العمل الحر موثقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب أن يكون طالب التمويل حاصل على التراخيص التي تلزم في نشاط توجيه المركبات.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وألا يزيد عمره عن 60 عامًا.

ينبغي ألا يكون طالب التمويل مدينًا لبنك التسليف السعودي بأي منتج تمويلي آخر.

يشترط البنك ألا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم عن 14 ألف ريال سعودي بالنسبة لمساري الخدمات التخصصية والنقل التشاركي.

يشترط بنك التسليف أن يسمح الوضع المالي والائتماني للكفيل بالحصول على القرض.

يشترط على المتقدم أن يحضر كفيل موظف حكومي.

ينبغي على الكفيل أن يكون لديه قدرة عالية تتناسب مع الكفالة المطلوبة للقرض، لأن الكفيل سيصبح هو الضامن في حال تعثر طالب التمويل عن سداد قيمة التمويل، ويتم استقطاع القسط الشهري من راتب الكفيل.

التقديم على قرض العاطل عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية

يمكنكم الحصول على شروط قرض الأسرة وقرض السيارة وقروض ترميم الأسرة وقرض العمل الحر وغيرها من منتجات التمويل المختلفة التي تقدمها بنك التسليف السعودي من خلال البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية، فلم يعد المواطن بحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك لإنهاء أحد المعاملات المصرفية مع البنك، حيث يمكن التسجيل في قرض العاطلين عن العمل إلكترونيًا عبر موقع بنك التمية الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى البوابة لإلكترونية لموقع بنك التنمية الاجتماعية . قم بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. يمكن للمواطن تقديم طلب الحصول على قرض العاطلين عن العمل. يقوم البنك بفحص أهلية المتقدم بشكل إلكتروني للتأكد من أهليته. قم بطباعة كافة المستندات المطلوبة من البنك. يقوم العميل بتحديد موعد في البريد لإرسال النماذج المطلوبة والمستندات عبر البريد.

بعد الانتهاء من هذه الإجراءات يقوم البنك بصرف قيمة القرض للمستفيد من خلال إيداع المبلغ في حسابه الشخصي، وفي حال واجهتكم مشكلة في التسجيل الإلكتروني يمكنكم التواصل مع فريق خدمة العملاء بالبنك من خلال الاتصال على رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد 199099 للوصول إلى حل المشكلة، ونتمنى للجميع التوفيق.