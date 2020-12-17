- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة خدمات أبشر.. الاستعلام عن تجديد الإقامة للوافدين برقم الإقامة عبر أبشر أفراد الجوازات في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد تجديد الإقامة للوافدين بالمملكة العربية السعودية عبر موقع أبشر تعتبر من أكثر الاستعلامات المتداولة يومياً من خلال فئة كبيرة من المواطنين، فخلال فترة إقامة كل وافد داخل المملكة يجب أن يتعرف كل شخص عن موعد انتهاء الإقامة وموعد التجديد الخاص بها حتي لا يتم التعرض إلى غرامات وعقوبات مالية، قد تتطول صاحب المؤسسة التي يعمل بها كل وافد أو كل مقيم يعمل داخل أنظمة عمل مختلفة بالمملكة، لذلك يشهد الاستعلام عن تجديد الإقامة استعلاماً بحثياً كل يوم عبر بوابة الجوازات أبشر التي تتولي البحث الدائم عن خدمات المقيمين إلكترونياً في أي وقت من خلال رقم الإقامة الخاص بكل مقيم، وتوفر منصة أبشر الاستعلام عن الإقامة بشكل مجاني حتي يتم التعرف عن موعد تجديد الإقامة للوافدين بالمملكة.
الاستعلام عن تجديد الإقامة للوافدين بجميع مدن المملكة
الجوازات السعودية قد سهلت العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين بجميع مدن المملكة، حيث تهدف القيادة السعودية إلى ربط جميع الخدمات الإلكترونية بجميع القطاعات الحكومية وفقاً لرؤية التطور الاقتصادي التي تنفذها المملكة حتي عام 2030، والعمل علي تسهيل جميع الخدمات عبر منصة أبشر والتي بدورها تسهل عملية التعرف علي موعد تجديد الإقامة للوافدين بالمملكة وغيرها من الخدمات الذاتية لجميع المواطنين بمختلف المجالات.
خطوات الاستعلام عن موعد تجديد الإقامة للوافدين بالمملكة العربية السعودية
منصة أبشر هي المرجع الرئيسي لأصحاب الأعمال وللوافدين الراغبين في التحقق من صلاحية الإقامة، حتي لا يتم التعرض إلى فرض غرامات مالية يتم فرضها إلكترونياً في حالة عدم تجديد الإقامة عبر النظام الإلكتروني أبشر، ويتوفر الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالسعودية بهذه الخطوات:
- يتم التحقق عن موعد تجديد الإقامة للوافدين بالدخول إلكترونياً علي موقع أبشر.
- الدخول عبر منصة أبشر أفراد.
- الدخول من خلال أسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية و رقم الإقامة.
- اختيار خدمات المكفولين، ثم خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.
- يتم إدراج رقم الإقامة في المكان المحدد له، ثم الضغط علي استعلام.
- ظهور الموعد الجديد لانتهاء الإقامة بالتاريخ الهجري وفق إقامة كل فرد علي حده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة خدمات أبشر.. الاستعلام عن تجديد الإقامة للوافدين برقم الإقامة عبر أبشر أفراد الجوازات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.