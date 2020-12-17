خطوات كتابة أفضل معروض للديوان الملكي تسديد ديون وطريقة التقديم

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عمر شويل - جدة نظرًا للظروف المالية الصعبة لكثير من الأُسَر في المملكة العربية السعودية، فإن كتابة أفضل معروض للديوان الملكي تسديد ديون من أكثر الموضوعات التي يجري البحث عنها في هذا الشأن، إذ إنه بعد الحصول على أي من المنتجات التمويلية التي توفرها المصارف المختلفة في المملكة، قد يتعرض المواطن المستفيد إلى أزمة اقتصادية جراء فقدانه للوظيفة التي يحصل منها على راتبه الشهري، أو قد يتعرض إلى مرض أو حادثة تمنعه من العمل، وسداد باقي أقساط القرض الذي حصل عليه، فيما تعهد ديوان خادم الحرمين الشريفين بالنظر في جميع الطلبات، ودراسة ما يستحق مساعدتهم، وإسقاط الديون عبر الديوان الملكي.

خطوات كتابة أفضل معروض للديوان الملكي تسديد ديون

وخِدمة للمواطنين والمواطنات في المملكة، الذين تعثروا في دفع باقي أقساط التمويل، نوضح في السطور التالية، خطوات كتابة أفضل معروض للديوان الملكي تسديد ديون 1442هـ، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، نكتب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد..

يلي ذلك، توجيه الحديث إلى “جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، أدام الله عزه وتوفيقه”.

ثمّ يكتب مقدم الطلب، “أرفع إليكم هذا الخطاب العاجل بعد أن ضاق بي الحال كثيرًا، “ويذكر السبب الذي أدى إلى مديونيته”.

كما يجب أن يوضح محاولاته لسداد أقساط القروض التي استدان بها ولم تفلح.

وبعد ذلك، يذكر أنه لجأ إلى الديوان الملكي، لرفع وتخفيف المعاناة.

أخيرًا، يذكر جملة “أدام الله عزك ورشدك وحكمتك جلالة الملك، لك من أبناء وطنك كل الحب والتحية والتقدير، ثم

يذيّل هذا الطلب بكتابة “المرسل، ورقم الهوية، رقم الجوال”، ليجري التواصل معه.

كيفية تقديم طلب دفع الديون في الديوان الملكي

أما بالنسبة لكيفية تقديم طلب دفع الديون في الديوان الملكي (خادم الحرمين الشريفين)، فتأتي على النحو الآتي: