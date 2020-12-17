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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات كتابة أفضل معروض للديوان الملكي تسديد ديون وطريقة التقديم في المقال التالي
عمر شويل - جدة نظرًا للظروف المالية الصعبة لكثير من الأُسَر في المملكة العربية السعودية، فإن كتابة أفضل معروض للديوان الملكي تسديد ديون من أكثر الموضوعات التي يجري البحث عنها في هذا الشأن، إذ إنه بعد الحصول على أي من المنتجات التمويلية التي توفرها المصارف المختلفة في المملكة، قد يتعرض المواطن المستفيد إلى أزمة اقتصادية جراء فقدانه للوظيفة التي يحصل منها على راتبه الشهري، أو قد يتعرض إلى مرض أو حادثة تمنعه من العمل، وسداد باقي أقساط القرض الذي حصل عليه، فيما تعهد ديوان خادم الحرمين الشريفين بالنظر في جميع الطلبات، ودراسة ما يستحق مساعدتهم، وإسقاط الديون عبر الديوان الملكي.
خطوات كتابة أفضل معروض للديوان الملكي تسديد ديون
وخِدمة للمواطنين والمواطنات في المملكة، الذين تعثروا في دفع باقي أقساط التمويل، نوضح في السطور التالية، خطوات كتابة أفضل معروض للديوان الملكي تسديد ديون 1442هـ، وذلك على النحو الآتي:
- في البداية، نكتب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد..
- يلي ذلك، توجيه الحديث إلى “جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، أدام الله عزه وتوفيقه”.
- ثمّ يكتب مقدم الطلب، “أرفع إليكم هذا الخطاب العاجل بعد أن ضاق بي الحال كثيرًا، “ويذكر السبب الذي أدى إلى مديونيته”.
- كما يجب أن يوضح محاولاته لسداد أقساط القروض التي استدان بها ولم تفلح.
- وبعد ذلك، يذكر أنه لجأ إلى الديوان الملكي، لرفع وتخفيف المعاناة.
- أخيرًا، يذكر جملة “أدام الله عزك ورشدك وحكمتك جلالة الملك، لك من أبناء وطنك كل الحب والتحية والتقدير، ثم
- يذيّل هذا الطلب بكتابة “المرسل، ورقم الهوية، رقم الجوال”، ليجري التواصل معه.
كيفية تقديم طلب دفع الديون في الديوان الملكي
أما بالنسبة لكيفية تقديم طلب دفع الديون في الديوان الملكي (خادم الحرمين الشريفين)، فتأتي على النحو الآتي:
- بداية، يجب كتابة الطلب بلغة سليمة، وفق الترتيب السابق، مع التأكد من وجود الاسم، ورقم الهوية، ورقم الجوال.
- يلي ذلك، إرسال الطلب عبر البريد الممتاز بالعنوان البريدي التالي “المملكة العربية السعودية، الهدأ (7636)، الرياض (12911)”.
- ويمكن الاتصال على رقم 8004000000 أو رقم 920022220 وتعبئة صيغة أفضل معروض للديوان الملكي تسديد ديون شفهيًا على الموظف المختص، والحصول منه على رقم للخطاب أو البرقية.
- فيما يمكن إرسال الخطاب من خلال بوابة تواصل عبر شبكة الإنترنت.
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