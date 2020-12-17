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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية والتسجيل بخدمة حسابي في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدأ الكثير من المواطنين في جميع أنحاء المملكة في البحث والاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن الشهر الجاري، والتي يتم معرفتها إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء على الإنترنت، أو من خلال تطبيق ALKAHRABA للهواتف الذكية، وذلك في إطار خطتها للتحول الرقم والتواصل عن بُعد والحصول على خدماتها أون لاين وإلكترونيًا دون الحاجة لطباعة الفواتير ورقيًا أو التواصل عبر مناديب وفروع الشركة، وينطبق الأمر أيضًا على عملية السداد التي تتم عبر عدة وسائل من طرق الدفع السريع والإلكتروني، بالإضافة إلى رفع الشكاوى والتظلمات من ارتفاع الفواتير أو الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
وفي البداية نوضح لكم طريقة الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للشركة، ويمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول عبر موقع: الشركة السعودية للكهرباء.
- اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.
- تسجيل رقم المشترك أو العداد.
- اختيار نوع العداد منزلي أو تجاري.
- النقر على عرض الفاتورة.
- يمكنك أيضًا طباعة الفاتورة ورقيًا.
- والنقر على سداد القيمة مرتين في حالة طلب السداد.
طرق سداد فاتورة الكهرباء
وبجانب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، أتاحت الشركة عدة طرق يمكن للمشترك من خلالها اختيار واحدة منهم لسداد الفاتورة، والتي يمكن معرفتها من خلال الجدول التالي:
|بطاقات الائتمان
|باستخدام البطاقة الائتمانية فيزا وماستر كارد أو الحساب البنكي الخاص بالمشترك
|الشيكات
|يمكن قبول الشيكات المصرفية المصدقة في سداد فواتير الاستهلاك.
|التفويض البنكي
|تفويض البنك الذي تتعامل معه بخصم قيمة الفاتورة من حسابك مباشرة.
|الهاتف المصرفي
|ي خدمة الهاتف المصرفي لدى البنك الذي تتعامل معه.
|الصراف الآلي
|أي جهاز صرف آلي تابع للبنك الذي تتعامل معه.
والاشتراك في خدمة حسابي
يمكن أيضًا الاشتراك في خدمة حسابي والاستفادة من كافة الخدمات إلكترونيًا بجانب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، شريطة التسجيل المُسبق في الموقع الرسمي للشركة أو زيارة مكتب خدمات المشتركين، ثم اتباع الخطوات الثمانية الآتية:
- الضغط على خيار “عرّف الآن” من أجل تعريف الحساب.
- تحديد نوع العلاقة بالعداد: مالك أم مستأجر.
- تحديد نوع علاقة المشترك بالعقار.
- تحديد عنوان العداد: تجاري أم منزلي.
- إضافة رقم المشترك والعداد.
- تحديد نوع علاقة المشترك بالعقار.
- الموافقة على شروط اتفاقية الإيصال والاستهلاك.
- اكتمال عملية تعريف الحساب.
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