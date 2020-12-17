“يلو” راعياً ذهبياً لرالي حائل تويوتا الدولي

دوت الخليج – جدة :

أعلنت شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” دخولها راعياً ذهبياً لرالي حائل تويوتا الدولي 2020، الذي يشكّل الجولتين الرابعة والخامسة من كأس العالم (باها كروس كاونتري)، حيث سوف تقام الجولة الرابعة خلال الفترة من 10- 12 ديسمبر 2020، فيما تختتم فعاليات رالي حائل تويوتا الدولي بالجولة الخامسة من كأس العالم في الفترة من 14 – 16 ديسمبر الجاري، وأوضحت الشركة في بيان لها بأن رعايتها للرالي تأتي استمراراً لنهجها في رعاية ودعم كافة الأنشطة الهادفة والتي تنعكس على الوطن وشبابه بالفائدة والنفع، بعد أن كان للشركة حضور مميز في رعاية عدد كبير من الأندية الرياضية محلياً وخارجياً وعدد من البطولات الرياضية في مختلف الألعاب.

وعن هذه الرعاية تحدث نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق الأستاذ بشير حمود القحطاني قائلاً: “إن رعاية شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” تأتي من منطلق التزام الشركة بالمساهمة متى ما سنحت الفرصة في دعم المبادرات والأنشطة التي تحقق الفائدة للوطن وأبنائه، ولا شك بأننا كنا حريصين على التواجد في محفل عالمي بحجم رالي حائل تويوتا الدولي الذي يأتي ضمن الأحداث العالمية التي نسعد جميعاً كسعوديين بأن تقام على أرض وطننا الحبيب كأحد مخرجات رؤية الخير والعطاء 2030 والتي هيأت البيئة الصحية السليمة لاستضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى، وإتاحة الفرصة أمام الشباب السعودي ليؤكدوا جدارتهم في تنظيم وإنجاح مثل هذه التظاهرات العالمية بكفاءة واقتدار، ونحن على ثقة بأن الرالي سوف يحقق النجاح المعتاد في كافة الفعاليات التي أقيمت في المملكة”.

وأضاف قائلاً: “كما نسعد في شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” بأن تكون شركتنا راعياً ذهبياً لهذا الحدث العالمي نؤكد بأننا سوف نواصل نهجنا في الدعم والرعاية في كافة الأنشطة التي نرى بأننا نحقق من خلالها أهداف المسؤولية الاجتماعية التي وضعناها وفقاً لإستراتيجيتنا في هذا الاتجاه، وهدفنا الأساسي منها تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع، ولا شك بأن رعاية هذا الحدث لها العديد من الفوائد التي من أبرزها دعم الترويج السياحي للمملكة من خلال إبراز معالمها المميزة وبيئتها الجاذبة، وكذلك تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بكافة أنواعها، والذي هو أحد أهداف برنامج (جودة الحياة) الذي تسعى الرؤية لتحقيقها”.