نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل قرض عقاري في السعودية.. تمويل عقاري لشراء عقار جديد بأطول فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل عقاري مميز في السعودية هو أحد الكلمات التي يتم البحث عنها دائماً من جانب عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يبحث البعض عن قروض عقارية بأطول فترة سداد أو تمويل عقاري بأقل راتب شهري يمكن الحصول عليه لكل مواطن على حده، ويوفر البنك الأهلي التجاري أفضل العروض التمويلية للحصول علي قرض عقاري بأفضل الشروط لجميع المواطنين داخل المملكة، حيث يمكن الحصول علي عقار تمليكي سواء فيلا أو شقق أو مبني أو عقار دوبلكس يرغب كل عميل في الحصول عليه، ويعمل البنك الأهلي علي توفير تمويل شراء منزل بأفضل الإجراءات الميسرة لجميع المواطنين، وسوف نوضح لكم تفاصيل الحصول علي تمويل عقاري مميز في السعودية.

شروط التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري

يهدف البنك الأهلي إلى توفير سيولة مالية تناسب الجميع من أجل الحصول علي تمويل عقاري لشراء منزل أو فيلا أو أي عقار سكني وفق أحلام كل فرد، من خلال توافر بعض الشروط البسيطة التي يجب توافرها حتي يستطيع الجميع الحصول علي المبلغ المالي الذي يناسبه، ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون عمر العميل من 20 عام حتي 60 عام للحصول علي تمويل عقاري.

ألا يقل الراتب الشهري للعملاء عن مبلغ 3000 ريال شهرياً.

الأفراد من الجنسية السعودية هم فقط من لهم حق طلب التمويل العقاري.

يجب أن يكون العميل موظفاً بأي جهة عمل لا يقل عن شهر عمل دون انقطاع.

يجب تحويل الراتب إلى فرع البنك الأهلي الذي يتم الحصول منه علي التمويل العقاري.

شروط تمويل العقارات من البنك الأهلي التجاري

يجب ألا يتعدى عمر العقار الذي يتم الحصول عليه عن 45 عام عند تحصيل أخر قسط من التمويل.

يجب أن يكون العقار سواء فيلا أو شقة الذي يختاره العميل يكون خالي وجاهز للمسكن.

تقديم طلب تمويل عقاري من البنك الأهلي التجاري

يمكن التقدم بطلب للحصول علي تمويل عقاري مميز في السعودية من خلال البنك الأهلي التجاري، حيث يتم ملي نموذج إلكتروني يطلب من خلاله كل عميل مبلغ التمويل العقاري الذي يناسبه من خلال الدخول علي موقع التسجيل لجميع المواطنين.