نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مصرف الراجحي الجديد «بدون فوائد» وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل مصرف الراجحي الجديد ، يعد البنك الراجحي من أفضل وأقدم البنوك في المملكة العربية السعودية لأنه يقدم العديد من القروض منها القرض العقاري والتمويل بدون فوائد والتمويل الشخصي السريع، وغيرها العديد من الخدمات المصرفية التي يهتم بها المواطن السعودي والتي تساعده في سد احتياجاته الشخصية واحتياجات أسرته والعديد من الالتزامات التي قد تطرأ على المواطن في الحياة، ولذلك يقدم البنك الراجحي العديد من القروض التي تناسب جميع المواطنين وأهمها هو قرض بدون فوائد ويقدمه المصرف الراجحي للعديد من المواطنين الملتزمين بمبادئ الشريعة الإسلامية، كما يتخذ البنك الراجحي الشريعة الإسلامية كمبدأ من المبادئ الأساسية للبنك، وسوف نتعرف فيما يلي على الشروط اللازمة للحصول على هذا القرض والأوراق المطلوبة لذلك. الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل الراجحي بدون فوائد يجب أن يكون سن المواطن الراغب في الحصول على التمويل بدون فوائد من 25 سنة إلى 65 سنة. يجب أيضاً أن يتقاضى المواطن الرغب في الحصول على القرض مبلغ لا يقل عن 300 ريال شهري إذا كان يعمل في القطاع العام، ولا يقل عن 400 ريال شهري إذا كان يعمل في أحد القطاعات الخاصة بالمملكة العربية السعودية. أن يكون المواطن من أهل المملكة العربية السعودية. أن يكون المواطن يعمل لدي جهة معروفة المصدر لدى البنك وليس جهة مجهولة المصدر. يكون هذا المواطن يعمل فعلياً منذ 5 سنوات وليس أقل من ذلك، ويعمل على الأقل في الوظيفة الحالية لمدة سنة. ينبغي أن يرسل المواطن المتقدم راتبه الشهري على الحساب الجاري الخاص به في مصرف الراجحي. الأوراق المطلوبة للحصول على القرض الجديد بدون فوائد من بنك الراجحي ينبغي أن يكون لديه كشف بحسابه البنكي في آخر 6 شهور وأن يكون مختوماً. أن يحضر ورقة رسمية بها الرقم أو الرمز البريدي وأيضاً الصندوق البريدي التابع له. أن يحضر معه بطاقة الإقامة الخاصة به إذا كان مقيم في المملكة العربية السعودية أو الهوية الخاصة به إذا كان من أهل السعودية. ينبغي أن يكون لديه مستند يثبت أن المسكن الذي يعيش فيه هو ملكه مثل فاتورة كهرباء أو فاتورة مياه. يجب عليه أن يحضر مستند من جهة العمل الخاصة به للحصول على هذا التمويل بدون فوائد.

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