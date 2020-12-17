رابط التقديم علي وظائف القوات الجوية السعودية 1442

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عمر شويل - جدة التقديم علي وظائف القوات الجوية السعودية 1442 هو واحد من الأشياء التي يبحث عنها العديد من الشباب في المملكة وذلك لأن يقومون بالتقديم في هذه الوظائف التي تعتبر واحدة من الوظائف المرموقة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع في السعودية للمواطنين، وتكون هذه الوظائف متاحة لطلبة الثانوية العامة و خريجي الجامعات السعودية.

وظائف القوات الجوية السعودية 1442

قامت وزارة الدفاع في السعودية بالإعلان عن توافر بعض الوظائف المتاحة للعمل في القاعدة الجوية التي تتبع وزارة الدفاع، حيث تكون هذه الوظائف للشباب الحاصل علي شهادة جامعية أو شهادة الثانوية العامة، ويتم العمل في مختلف القواعد الجوية المنتشرة في حدود أو مناطق المملكة العربية السعودية.

شروط وظائف القواعد الجوية 1442

خصصت وزارة الدفاع في المملكة بعض الشروط التي يجب أن تتوافر وذلك ليتم التقديم في هذه الوظائف والقبول فيها وجاءت الشروط في النحو التالي:

يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون ولد داخل المملكة ونشاء وتربي مع والدية.

أن يكون من ذو السمعة الطيبة وعدم وجود أي من القضايا الجنائية علية.

لا يكون سبق له الزواج من فتاه أجنبية من قبل.

يشترط أن يكون المتقدم في سن لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

أذا كان من خريجي الجامعات السعودية يشترط أن يكون تقديره جيد علي الأقل.

يجب أن يكون حصل علي شهادة الثانوية العامة.

لا يقل طوله عن 160 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.

طريقة التقديم علي وظائف القوات الجوية السعودية 1442

يتم التقديم علي هذه الوظائف إلكترونياً من خلال الموقع الذي خصصته وزارة الدفاع ويتم التقديم عبر قائمة الخطوات التالية :