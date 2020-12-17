نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في بوابة عين التعليمية لخدمات المعلم والطالب السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، زاد البحث عن طريقة التسجيل في بوابة عين التعليمية لخدمات المعلم والطالب السعودي 1442هـ، وهي عبارة عن بوابة تعليمية، معتمدة من وزارة التعليم السعودية، وتوفر جميع الأدوات للطلاب، وأولياء الأمور، وكذلك المعلمين في جميع مناطق ومحافظات المملكة، إذ تتيح للطالب التواصل مع المعلمين والاطلاع على شرح الدروس المقررة في المناهج بوسائل تعليمية تحقق جانب التفكير الإبداعي وتنشط الذاكرة، وفي الوقت نفسه تحقق الشغف وحب التعلم لدى الطلاب، بخلاف الوسائل التقليدية في المدارس، كما تتيح هذه المنصة التعليمية لأولياء الأمور إمكانية متابعة أبنائهم، ومعرفة نتيجة الاختبارات التي يخوضونها.

التسجيل في بوابة عين التعليمية

وعبر موقعنا، نوضح لجميع أطراف العملية التعليمية في المملكة، طريقة التسجيل في بوابة عين التعليمية السعودية 1442هـ، والتي تشمل بنك الأسئلة، والمواد العلمية الإثرائية والكتب الدراسية، وتعليم البرمجة، وغيرها من الخدمات، على النحو الآتي:

بداية، يجب الولوج إلى موقع البوابة عبر شبكة الإنترنت.

ثمّ نضغط على أيقونة التسجيل الجديد.

يلي ذلك، إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

كما يجب أن ندخل البريد الإلكتروني، ثم الرمز المرئي.

أخيرًا، نضغط على “تسجيل”، لنستلم رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص.

خدمات بوابة التعليم “عين” للطلاب

وتقدم بوابة التعليم عين خدمات عديدة للطلاب في جميع المراحل بالمملكة العربية السعودية، وذلك على النحو الآتي: