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عمر شويل - جدة منذ أن صدر المرسوم الملكي بتأسيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي تعمل على تطبيق جميع الأحكام التي يفرضها نظام التأمينات الاجتماعية، وتعمل على متابعة تنفيذها بدقة، ومنها على سبيل المثال: تحصيل الاشتراكات بصفة دورية من أصحاب الأعمال، القيام بصرف جميع التعويضات اللازمة للمستحقين لها سواء كان المستفيد من المشتركين بالتأمينات أو من أفراد أسرهم و غيرها الكثير من الخدمات، ليس هذا فقط بل عملت على إتاحة الخدمات التي تقدمها التأمينات أون لاين وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، حتى تجنب المواطنين بذل مجهود التوجه الى المكاتب من أجل الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة و يحتاج إليها المواطن بصفة دورية.

هل يمكن صرف معاش شهري قبل سن الـ 60 ؟ التأمينات الاجتماعية تجيب

وبداية يجب الإشارة الى الدور الهام الذي يقوم به الحساب الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية على موقع التغريدات ” تويتر”، والذي يعمل على إيضاح الكثير من الأمور لمتابعيه، إضافة الى سرعة الإجابة على كافة الاستفسارات الواردة الى الحساب مع العمل على حل كافة المشاكل التي يطرحها أصحابها على صفحة الوزارة بموقع التواصل، واليوم نشارك معكم بعض من أهم الاستفسارات التي وردت بحساب وزارة التأمينات الرسمي على تويتر، من خلال السطور التالية.

وعن إمكانية أن يحصل المواطن على معاش شهري، على الرغم من كون عمره أقل من 60 عام، فقد أشار الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية، إلى أن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على المعاش قبل الـ 60 من العمر ، وهي:

يجب ألا تقل مدة الاشتراك الفعلية في التأمينات عن 300 شهر

يمكن ضم جميع مدد التأمينات الخاصة بالمواطن

يمكن جمع شهور الاشتراك سواء كان العامل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

من ناحية أخرى فقد أوضحت التأمينات الاجتماعية، إلى الإجراء المتخذ مع صاحب معاش التقاعد الذي يرغب في العودة إلى العمل مجددا ، بأن هناك عدة إجراءات يمكن التعامل بها طبقا لعمر صاحب المعاش.

هل يمكن ممارسة العمل الحر ، رغم الحصول على معاش تقاعد مبكر و القيام بتسجيل النشاط الجديد في التأمينات؟

تجيب التأمينات الاجتماعية بأنه يمكن للمتقاعد الذي يصرف معاش تقاعد مبكر أن يمارس أي عمل حر ، إضافة الى إمكانية قيامه بتسجيل كافة السجلات والتراخيص لنشاطه الجديد لدى التأمينات .

كيف يمكن لصاحب المعاش أن يقوم بتحويل مستحقاته من بنك إلى غيره ؟

يمكن لصاحب المعاش أن يقوم بتحويل مستحقاته من بنك إلى غيره، عبر التقدم بطلب تحويل عن طريق التأمينات أون لاين، ولكن هناك شرط هام وهو ألا يكون المستفيد عليه أي التزام لدى البنك الذي تقدم بطلب التحويل منه.