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عمر شويل - جدة قروض بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من غير البنوك من الشركة السعودية للتمويل، حيث تقدم الشركة عرض قرض بدون تحويل الراتب يأتي من ضمن مجموعة من العروض التمويلية الكبيرة التي تقدمها الشركة لجميع العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص بمبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، مع توفير فترات سداد ميسرة وأقساط تصل إلى 60 شهر، وتوفر الشركة السعودية للتمويل خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء للحصول علي التمويل، حيث تعتبر الشركة واحدة من أهم وأكبر الشركات في مجال التمويل المالي السريع في المملكة، والتي تعمل علي توفير قروض من غير البنوك وفق الشروط الإسلامية للصرف لجميع للعملاء، واليكم تفاصيل قروض بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من غير البنوك من الشركة السعودية للتمويل.

تفاصيل تمويل الأفراد من الشركة السعودية للتمويل

تتجه الشركة إلى توفير مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية التي تقضي كافة المتطلبات المالية للعملاء من العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وشبه الحكومي، وأيضاً في القطاع الخاص بصرف قروض بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من غير البنوك وفق المميزات التالية:

يتم صرف قروض بدون تحويل الراتب لجميع المواطنين سواء مواطنين أو مغتربين.

يتم صرف قروض تصل قيمتها إلى مبلغ 500 ألف ريال.

صرف قروض بدون موافقة الكفيل الخاص بكل مواطن تصل قيمتها إلى مبلغ 100 ألف ريال.

جميع مبالغ القروض لها توافق شرعي إسلامي.

الإشراف الكامل من قبل صندوق النقد العربي السعودية علي كافة أنشطة الشركة التمويلية.

إمكانية السداد المبكر لجميع الأقساط التمويلية الخاصة بكل عميل.

مستندات التقديم علي قروض بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من غير البنوك من الشركة السعودية

كشف حساب تفصيلي من البنك التابع له كل فرد عن مدة 3 شهور سابقة.

خطاب تعريفي بقيمة الراتب الشهري الخاص بكل عميل شاملاً الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ بداية العمل.

تقديم طلب إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للتمويل.

التقدم بطلب تمويل إلكتروني في دقائق

يمكن قيام جميع الأفراد بتسجيل طلب قروض بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من غير البنوك من الشركة السعودية للتمويل بتسجيل طلب عبر موقع الشركة السعودية الإلكتروني.