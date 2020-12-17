نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حفظ إجابات الطلبة في الفورمز ١٤٤٢ اختبار الفصل الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حفظ إجابات الطلبة في الفُورمز تعد أحد الأسئلة الشائعة بين المعلمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعد تلك هي أول مرة تعقد فيها الامتحانات بهذا الشكل، وتتعدد الأسئلة حول هذا الأمر وذلك مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول وحلول اختبارات نصف العام، يقوم المعلمون بالاستعداد لعمل الاختبارات على المنصات التعليمية، حيث يتساءل المعلمون عن كيفية وضع هذه الاختبارات إلكترونياً و كيفية حفظ إجابات الاختبار في الفورمز ، وغيرها من الأسئلة التي تتعلق بالاختبارات الإلكترونية والتعامل مع الاختبارات داخل المنصة، ونقل الملفات وحفظ الإجابات وغيرها، لذلك قد جئنا لكم اليوم بخطوات حفظ إجابات الطلبة في الفورمز خلال السطور التالية. كيفية حفظ إجابات الطلبة في الفُورمز نقوم بالضغط كليك يمين من الفأرة على الديسك توب أو المكان المراد حفظ الملفات به

نقوم بفتح ملف جديد، ونقوم بتسميته باسم المادة

بعد ذلك نفتح الملف ونقوم بتقسيم الملف إلى تطبيقات على هيئة ملفات جديدة

نقوم بفتح أول تطبيق ونقوم بتنظيم صفوف التلاميذ داخل الملف، ثم نضغط حفظ

بعد ذلك نضغط على الردود، ثم نختار طريقة العرض الفردي

بعد ذلك سيظهر اسم الطالب والإجابة الخاصة به

نضغط كليك يمين ثم طباعة

انقر على الملف pdf ثم نضغط save

نقوم بتحديد مكان حفظ الملف، ونضعه داخل الملف الأساسي ثم نضغط save

في أعلى الصفحة يوجد سهم نقوم بالضغط عليه لجلب الطالب التالي ونكرر العملية وتضغط على الرقم لتسلسل الطلاب وبذلك تكون إجابات الطلاب جاهزة للطباعة. خطوات عمل اختبار إلكتروني الفصل الدراسي الأول ١٤٤٢ طريقة عمل الاختبار الإلكتروني أو اختبار الفصل الدراسي الأول مطْلب منتشر بشكل كبير من قبل المعلمين والمعلمات، حيث يبحث المعلمون عن نماذج لكتابة وعمل الاختبارات والعديد من الأسئلة الأخرى عن هذا الموضوع وفي تلك الفقرة سننقل لكم كيفية عمل اختبار إلكتروني بخطوات بسيطة: أولاً عليك التوجه إلى نماذج جوجل

بعد ذلك قم بتحديد القالب الذي سيتم عمل الاختبار منه أو اختبار أو اختيار ملف فارغ وتقسيمه حسب رغبتك

عليك كتابة عنوان الاختبار

اضغط على أيقونة إدخال بيانات الطالب وتكون ذلك في المكان المخصص للسؤال الأول

قم بالنقر على علامة (+) لتتمكن من إضافة الأسئلة

بعد ذلك قم بتحديد نوع الأسئلة مثل الأسئلة الاختبارية أو مقالية أو اختيار من متعدد وهكذا

بين الإعدادات الموجودة في الصفحة اضغط على جعل هذا اختبار

وأخيراً قم بالضغط على “إرسال”

قم بنسخ رابط المقال ثم إرساله للطلاب عبر المنصة التعليمية. خطوات رفع اختبار إلكتروني على منصة مدرستي الذهاب إلى منصة مدرستي التعليمية السعودية

بعد ذلك سيعمل المعلم على تسجيل الدخول إلى المنصة التعليمية من خلال الحساب الخاص به

بعد ذلك يقوم باختيار “المقررات والمصادر” من القائمة الرئيسية لحساب المعلم على منصة مدرستي

ثم النقر على أيقونة “الاختبارات”

يقوم المعلم بالنقر على “إضافة اختبار”

ثم يقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة

‘كتابة التسلسل التعليمي اسم المادة”

يقوم المعلم بتحديد نوع الاختبار “هل مكتوب من قبل المعلم أم من خلال بنك الأسئلة إلكترونيا”

بعد ذلك يقوم المعلم بوصف الاختبارات

ثم يحدد نطاق الاختبار النهائي

بعد الانتهاء من كتابة البيانات يضغط على “التالي”

على المعلم تحديد نوع الأسئلة الذي يريد وضعها في الاختبار

ثم نضغط على “حفظ”

يقوم المعلم بتحديد أسئلة من المنصة أو إدخال أسئلة جديدة

بعد الانتهاء يضاف الاختبار إلى الحافظة الخاصة بالاختبارات

الآن يمكن للمعلم بهذه الحالة القيام بإرسال الاختبار للطلاب المسجلين في داخل الصف.

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