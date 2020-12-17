نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الهوية في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي تهتم بالمواطن وتعمل على المساواة بين جميع أفراد المملكة حتى يشعر الجميع بالرخاء ومن أهم الأنظمة الإجتماعية هي المساعدة المقطوعة التي تعمل على تحسين المعيشة ودخل الفرد خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، سواء فئة المعاشات أو من هم على قيد العمل ولكن بدخل شهري بسيط لا يكفي الحاجه ويصل هذا المبلغ إلي ثلاثين ألف ريال سعودي حسب حجم الأسرة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

وفي الساعات الأخيرة قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية عن كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالإضافة إلى خطوات الاستعلام حيث يتم الاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة السعودية عن طريق رقم الهوية ويمكنك متابعة الخطوات من خلال هذا المقال:

الدخول من قبل الشخص المستفيد من المساعدة المقطوعة لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالضغط هنا.

إختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

إدخال البيانات الخاصة المطلوبة من رقم الهوية مع الحرص على إدخال البيانات بشكل صحيح.

إدخال رقم الهاتف ثم إدخال رمز التحقق المرسل في رسالة نصية.

الضغط على أيقونة الإستعلام وسيتم إظهار المبلغ الخاص وموعد الحصول على المساعدة المقطوعة وإذا كان المستعلم من المستفيدين أم لا.

شروط المساعدة المقطوعة:

إذا كانت المتقدمة أرملة أو مطلقة يمكنها الحصول على المساعدة، إذا كانت ضمن هذه الشروط يمكنك الحصول على المساعدة وإذا خالفت هذه الشروط لن تتمكن من الحصول على المساعدة المقطوعة.