نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بالتقسيط بالسعودية للأسرة والعاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الأسرة من أهم تمويلات بنك التنمية الاجتماعية بسبب ما يتميز به مميزات عديدة وتسهيلات كثيرة, حيث يتميز تمويل الأسرة الصادر من بنك التسليف بأنه تمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهراً بدون فوائد, حيث بهذه التمويلات المتميزة يستهدف بنك التنمية الاجتماعية الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود وذلك لمساعدتهم علي الظروف المعيشية الصعبة, كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من التمويلات الأخري المميزة, مثل تمويل آهل وتمويل كنف الخاص بتمويل المطلقات والأرامل وقروض للعاطلين والذي يقوم علي مساعدتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها ما بعد الطلاق أو وفاة الزوج، وغيرها من المتطلبات الاجتماعية الصعبة التي تتم عبر تمويل الأسرة.

تفاصيل طلب تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديد بعض من الشروط والواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على تمويل الأسرة من البنك, لذا يجب أن تتوافر الشروط التالية في الشخص المتقدم.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على تمويل الأسرة من بنك التسليف سعودي الجنسية. أقصي عمر للشخص المتقدم للحصول على التمويل هو 70 عاماً. كما يجب أن يكون عمر الكفيل الضامن للشخص المتقدم لا يتعدى 55 عاماً. حدد بنك التنمية الاجتماعية اقصي راتب للشخص الراغب في الحصول على التمويل يجب أن لا يزيد عن 12500 ريال. يتم احتساب نصيب كل فرد من الأسرة من الدخل الإجمالي عن طريق قسمة عدد أفراد الأسرة علي إجمالي الدخل, لذلك حدد بنك التنمية الاجتماعية أنه لا يجب أن يتعدى نصيب الفرد من إجمالي الدخل عن ألفان ريال. يتم احتساب الابن الذكر من ضمن أفراد الأسرة بعدة شروط وهي, يجب أن لا يتعدى عمره عن 24 عاماً, كما يجب أن لا يكون متزوج أو موظف. يتم احتساب الابنة الأنثي من ضمن أفراد الأسرة بشروط, وهي أن لا تكون موظفة أو متزوجة.

مستندات مطلوبة للحصول على تمويل بالتقسيط خاص بالأسرة

توافر الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول. رقم الآيبان. رقم الجوال الوجود في موقع ابشر والخاص بك.

ويمكن التعرف تفصيلياً عن تمويل الأسرة من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لبنك التنمية لجميع الأفراد الراغبين في الحصول علي قرض الأسرة أو أي قروض أخري.