نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع بطاقة المرابحة الراجحي مزايا ورسوم فيزا المرابحة من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة المرابحة من مصرف الراجحي تنقسم إلى ثلاثة فئات فئة البلاتينيوم التي تُعطى عادة للحسابات العادية، وفئة السيجنتشر والإنفنيت الخاصة بأصحاب حسابات التميز والحسابات الخاصة، فقد أصبح مصرف الراجحي يمنح لعملائه الفيزا بصيغة تمويل مرابحة، بحيث يودع في رصيد البطاقة مبلغ تستخدمه في التسوق والمشتريات أو السحب النقدي، وبعدما كان المصرف لا يأخذ فوائد أو رسوم تأخير فإنه الآن يأخذ فوائد على بطاقة المرابحة ولكن بطريقة شرعية متوافقة مع أحكام الشريعة، وأصبح لدي العميل عند شراء البطاقة خيارين في السداد، خيار سداد الحد الأدنى ويأخذ عليها البنك فائدة 1.99 % شهريا، وإذا تم تسديد المبلغ المستحق الإجمالي مسبقا قبل تمام الفترة تسقط الفائدة على بطاقة المرابحة الراجحي.

مزايا بطاقة المرابحة من مصرف الراجحي

تمنح البطاقة البلاتينية لعملائها إمكانية دخول 25 مطار لدى بعض دول العالم، بينما تمنح بطاقة المرابحة سيجنتشر وإنفينيت لعملائها إمكانية دخول 1100 صالة مطار حول العالم ومن ضمنها مطارات السعودية بأكملها، كما يتمكن حامل إحدى البطاقات الثلاث ( البلاتينيوم – السيجنتشر – الإنفينيت ) من استخراج بطاقات إضافية لإثنين من أفراد العائلة من الزوجة وأحد الأبناء الأكبر من 18 سنة، ليتمتع بإمكانيات حامل البطاقة والبطاقتان يمنحهما البنك بشكل مجاني.

أما عن عدد زيارات المطارات فإنها تمنح لحاملي بطاقة المرابحة الراجحي البلاتينية عدد 6 زيارات مجانية لصالات المطارات سنويا، أما بطاقتي السيجنتشر والإنفينيت فإنهما يرتبطان ببرنامج محدد يتمثل في أنه إذا لم تقم بالشراء بأي عملة أجنبية فإن لك زيارة واحدة للسيجنتشر و 2 للإنفينيت، وبعد ذلك تقوم بدفع 27 دولار، ولكن خلال السنة إذا قمت بالشراء بأي عملة أجنبية ولو دولار واحد سواء من خلال الإنترنت أو من خارج البلد فإن هذا يُتيح لك زيارة 11 صالة مطار للسيجنتشر سنويا، وعدد لا نهائي بالنسبة لبطاقة المرابحة إنفينيت سنويا.

رسوم فيزا المرابحة

وضع مصرف الراجحي رسوم متنوعة بالنسبة لبطاقة المرابحة وهي الرسوم السنوية للبطاقة، ورسوم إعادة إصدار البطاقة، ورسوم العمليات الدولية، ورسوم السحب الكاش، الرسوم السنوية للبطاقة تبلُغ 490 ريال بالنسبة إلى بطاقة المرابحة البلاتينية، أما سيجنتشر وإنفينيت فيمنحها البنك لأصحاب حسابات التميز والحسابات الخاصة بقيمة 790 ريال و990 ريال على التوالي، بينما تبلغ قيمة إعادة إصدار بطاقة المرابحة 50 ريال بالنسبة للبطاقات الثلاث.

أما بالنسبة لرسوم العمليات الدولية فقد تم تحديدها بنسبة 2.75% من قيمة مبلغ الشراء، فإذا قمت مثلا بشراء سلعة خارج المملكة بقيمة 100 يورو فإن الرسوم تبلغ 2.75، وأخيرا رسوم السحب الكاش وهي تبلُغ 75 ريال قيمة ثابتة لكل عملية سحب نقدي على بطاقة المرابحة الراجحي، ويمكنك إصدار البطاقة عبر عدة خيارات مثل تطبيق الراجحي أو الموقع الإلكتروني للبنك أون من خلال زيارة أقرب فرع.