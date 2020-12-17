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عمر شويل - جدة في إطار الاهتمام بوظائف القوات المسلحة السعودية، وكل ما يتعلّق بها من رواتب وبدلات وغيرها من أمور، يتساءل الكثير عن سلم رواتب وزارة الدفاع السعودية 1442هـ، إذ إن لكل وظيفة ودرجة وظيفية راتب وبدل يختلف عن الآخر، فيما تعد هذه الوزارة من أهم الوزارات في المملكة، كونها خط الدفاع الأول عن أرض المملكة، من البر والبحر والجو، سيما أنها تمتلك قوات مدربة على أعلى مستوى في المنطقة.

سلم رواتب وزارة الدفاع السعودية 1442 وقيمة البدلات

قامت وزارة الدفاع السعودية باعتماد سلم خاص برواتب الموظفين العسكريين الذين تم التحاقهم بالوزارة، حيث أن وزارة الدفاع من المؤسسات الحديثة للقوات العسكرية المحترفة، وأيضاً تعمل الوزارة على حماية الوطن من المخاطر الخارجية، وجاءت رواتب وزارة الدفاع السعودية وقيمة البدلات كالآتي:

راتب الجندي في الوزارة يصل إلى 3 آلاف ريال و220 ريالا سعوديًّا. يلي ذلك، راتب الجندي الأول وهو 3 آلاف ريال سعودي، و395 ريالا سعوديًّا. ثم بدل الإعاشة بقيمة 500 ريال سعودي. بعد ذلك بدل النقل بقيمة 500 ريال سعودي. كما يوجد بدل خطورة بقيمة 600 ريال سعودي. هناك، أيضًا، بدل تأهب بقيمة 50 ريالا سعوديا. وتأتي العلاوة الفنية بقيمة 950 ريالا سعوديا.

مرتبات العسكريين في السعودية 1442

تعمل الحكومة السعودية جاهدة على إعلان المرتبات الخاصة بالعسكريين، من وقت إلى آخر، حيث جاءت سلم رواتب العسكريين كالآتي:

الملازم يحصل على 6600 ريال سعودي. يلي ذلك الملازم الأول، ويحصل عل 7609 ريالا سعوديا. ثم النقيب، ويحصل على 9215 ريالا سعوديا. كما يأتي راتب الرائد بقيمة 11705 ريالات سعودي. فيما يلي ذلك، رتبة المقدم 12735 ريالا سعوديا. بالنسبة للعقيد، فيحصل على 14365 ريالا سعوديا. رتبة عميد تحصل على 16350 ريالا سعوديا. أخيرًا، اللواء، ويحصل على 18600 ريال سعودي.

قائمة مرتبات الوظائف في الدفاع المدني 1442

جاءت رواتب وزارة الدفاع المدني للوظائف على النحو الآتي: