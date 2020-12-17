عروض جرير للجوالات على كل الهواتف الذكية بخصومات وهدايا قيمة حتى 15%

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات دُشنت خصيصًا لمحبي اقتناء الجوالات العالية، فإن عروض جرير هواوي شملت مجموعة من الجوالات المتميزة، بأحدث إصدارتها التي أطلقتها الشركة هذا العام، وأيضًا هناك جوالات جرير أصلية تمامًا من كبرى الشركات، فيمكن الحصول على جرير ايفون كأبسط مثال للجوالات التي تدشنها المكتبة بين الحين والآخر، علمًا بأن جرير الكترونيات يحتوي على مجموعة كبيرة للغاية من الجوالات بمختلف فئاتها من حيث أسعار، وبالأخص جرير سامسونج 2020.

عروض جرير للجوالات

لمكتبة جرير مجموعة من الفروع في السعودية، وقامت بتطوير موقع إلكتروني رسمي خاص بها، تقدم من خلاله عروض حصرية للموقع، وتقدم أفضل الأسعار على كافة أنواع الجوالات منها:

عروض جرير هواوي

يمكن الحصول على جوال هواوي بي 40 برو، بالمساحة العالية أو المتوسطة، حيث أن هناك نوعين، أحدهم بسعة 512، بينما الثاني بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

فيمكن الحصول على الأول من تلك الجوالات بسعر 4499 ريال سعودي، بينما الآخر من الفئة بسعر 3349 ريال سعودي والخصم يصل إلى 13%.

جوال هواوي نوفا 7 اس أي مساحة 128 جيجا بايت، سعر 1399 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 9 ايه بسعر 1099 ريال سعودي سعة التخزين 128 جيجا بايت.

عروض جرير سامسونج

جوال سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة 256 جيجا بايت سعر 7999 ريال سعودي.

متوفر من الجوال اللون البرونزي، واللون الأسود، والفضي أيضًا في مكتبة جرير.

بادر بالحصول على الجوال حتى تحصل على هدايا بقيمة 2550 ريال سعودي.

هناك جوال سامسونج جالكسي نوت 10 بلس سعة التخزين 256 جيجا بايت السعر 2699 ريال سعودي، الجوال متاح بمجموعة من الألوان منها الفضي والأسود.

عروض جرير ايفون

خصم على ابل ايفون 11 برو مساحة تخزين 64 جيجا بايت، يصل إلى 11%، احصل عليه بسعر 4199 ريال سعودي.

جوالات جرير أصلية 2020