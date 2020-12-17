نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في خدمة التصديق الالكترونى لغرفة جدة التجارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة التصديق الالكترونى خطوة هامة تسهم في تيسير تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر من اهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها الغرف التجارية، حيث تساعد تلك الخدمة في توفير تكلفة عمليات التنقل من وإلى مكاتب التصديق وتكلفة الانتظار في مكاتب التصديق وتكلفة إرسال المستندات المصدقة إلى المستفيد بالبريد العادي، والقضاء على معظم عمليات التزوير، وتقليل عمليات الانتظار والازدحام في الغرف، وتوفير الخدمة بسرعة وسهولة من خلال مقر المنشأة، ويمكن الحصول على الخدمة على مدار الساعة، وتحرص على توفير الرعاية لمصالح المنتسبين من قطاعات الأعمال، وذلك حتى يتم الارتقاء بالاقتصاد في المملكة العربية السعودية وقد شهدت الغرفة التجارية العديد من التوسع على المستوى الأدائي والمستوى التنظيمي وهذا لكى يتم تحسين كافة خدمات المشتركين.

ماهي غرفة جدة التجارية

تعتبر غرفة جدة التجارية من أعظم الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تعد أول غــرفــة تأسست بمرسوم ملكي صدر بشهر صفر عام 1365هـ – يناير 1946م ينص بإنشائها في مدينة جدة، تتمتع غرفة جدة بمكانة متميزة حيث تعد معلم من معالم عروس البحر الأحمر، وتمتاز بموقع استراتيجي وحيوي هام اكسبها بُعدا اقتصاديا كبيرا حيث تقع بالقرب من وزارة التجارة و وزارة الإعلام كما تطل على ميناء جدة الإسلامي، وتحرص غرفة جدة على رعاية مصالح منتسبيها من قطاع الأعمال ومجتمع جدة للرقي باقتصادها، كما أطلقت أكبر مشروع إلكتروني تحت مسمى التصديق الإلكتروني والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية.

التسجيل في خدمة التصديق الالكترونى

عليك الدخول إلى موقع الغرف التجارية لجدة.

اضغط على التصديق الالكترونى.

قم بالضغط على تسجيل مستخدم جديد.

ثم اكتب الرقم الموحد أو رقم العضوية التي يمكن الحصول عليها من السجل التجاري.

ثم اضغط على التالي ثم الموافقة على الاتفاقية.

ثم ادخل بياناتك من رقم الهوية واسمك بالكامل ورقم الجوال والبريد الالكترونى وكلمة المرور.

ثم إرفاق صورة السجل التجاري وصورة الهوية والتفويض ثم اضغط على التالي.

اختار التفعيل عن طريق الهاتف أو الغرفة .

ثم اضغط على كلمة إنهاء.

شروط تصديق الغرفة التجارية