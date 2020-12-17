نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بالخطوات عبر وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الضمان الاجتماعي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ضرورة تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين، وهذا بهدف أن يستفيد كل من الأشخاص المستحقين من الدعم للتمكن من التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تواجهها البلاد بسبب جائحة كورونا، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا خطوات تحديث البيانات ورابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، علماً بأن دعم الضمان الاجتماعي لهذا الشهر يكون أخر شهر من هذا العام ويبدأ العام الجديد خلال أيام قليلة، نأمل أن يكون العام الجديد به كل ما هو خير ويسعد البشرية.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن ضرورة تحديث بيانات الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي للتمكن من صرف الدعم بدون مواجهة أي مشاكل، حيث أوضحت أنه في حالة تأخر الشخص المستفيد عن تحديث بياناته يمتنع من الصرف، حيث تسهل هذه الخدمة على المواطن المستفيد والإدارة وتوفر الوقت والجهد على كلاً منهما، ويتم تحديث البيانات من خلال الدخول إلكترونياً على رابط تحديث البيانات بدلاً من الذهاب بشكل مباشر إلى المكاتب.

الهدف من تحديث البيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي:

رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين.

تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة

ضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممن هم بحاجة للدعم.

تحويل المخصص المالي لمستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد، للحد من مشاكل البطاقات الحالية.

خطوات تحديث البيانات:

يتم تحديث البيانات للأفراد من خلال بعض الخطوات التي يجب على الشخص المستفيد اتباعها، ونوضح هذه الخطوات من خلال هذا المقال مع المتابعة مع الحساب البنكي للفرد، وهذه الخطوات هي:

الدخول على الموقع الرسمي لـوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كتابة رقم الهوية الوطنية للشخص المستفيد الضغط على أيقونة تسجيل الدخول كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح دون أن يشوبها أي أخطاء التأكد من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح ورقم الهاتف المحمول. الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

ومن الجدير بالذكر أن الكثير من المواطنين يتسائلون بشكل مستمر حول موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي الذي زادت في الآونة الأخيرة شائعات تشير إلى إلغاء دعم الضمان الاجتماعي، مما أدى إلى استقبال عدداً من الأسئلة حول موعد الصرف، وقد أكدت الوزارة أنه يتم الصرف في أقرب موعد ويتم الإعلان عن الصرف من خلال متابعة الصفحة الرسمية لها.