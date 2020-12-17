نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل النساء يصل الي 60.000 لجميع نساء المملكة السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية تمويلات شخصية وخدمات تمويلية وبنكية تخدم كثير من المواطنين السعوديين وتناسب كثير من الفئات في المملكة، ويقدم بنك الراجحي تمويلات مخصصة للنساء يفيد جميع النساء لإقامة المشاريع الصغيرة والكبيرة ويصل التمويل للحد الأقصى 50.000 ريال سعودي، ويمنح البنك للعملاء فترة سداد سهلة وميسرة تصل الي 5 سنين من بعد الحصول علي التمويل وهامش ربح تنافسي، ومن حق جميع النساء في المملكة العربية السعودية أن يحصلوا علي التمويل الشخصي لبنك الراجحي السعودي إذا توفر فيهم جميع الشروط والحكام المحددة من البنك، فأهم ما يميز ذلك التمويل أنه متوافق مع أحكام وقوانين شريعة الدين الإسلامي، ولذلك فقد نقدم لكم من خلال موقعنا “موقع ثقفني” شروط الحصول علي تمويل النساء من مصرف الراجحي المعروف في السعودية من أجل الحصول عليه وأهم المزايا التي يتوفر عليها التمويل.
شروط الحصول علي تمويل النساء من بنك الراجحي
يقدم بنك الراجحي تمويل مخصص للنساء ولكن لا بد من توافر الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل، والشروط كالتالي.
- يجب ألا يقل الراتب الشهري الخاص للمرأة المتقدمة لطلب التمويل من بنك الراجحي عن 2000 ريال سعودي.
- يشترط أن يكون عمر السيدة المتقدمة لطلب التمويل ألا يزيد عن 60 عاماً.
- يشترط أن يكون الحد الأدنى للخدمة لا يقل عن شهر ولا بد أن يكون عمل العميل الراغب في الحصول علي التمويل من الجهات المعتمدة لدي بنك الراجحي.
مزايا التمويل الشخصي بدون كفيل للنساء فقط من مصرف الراجحي
- يتميز التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي بأنه تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية والدين الإسلامي الحنيف.
- يتميز تمويل النساء المقدم من بنك الراجحي بأنه يمنح العميل فترة سداد طويلة تصل الي 5 سنوات عند حصول العميل عليه.
- يتميز التمويل المقدم من بنك الراجحي انه تمويل شخصي ومتاح للنساء فقط.
- يتم تحديد قيمة التمويل الشخصي الذي يحصل عليه العميل من خلال قيمة الراتب الشهري الخاص به.
- يتميز التمويل الشخصي من بنك الراجحي بأنه تمويل لا توجد به رسوم تكافل.
- يتميز تمويل بنك الراجحي بأنه يبدأ بهامش ربح ضعيف وتنافسي الحد الأدنى 3.68%.
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