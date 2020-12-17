نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا بطاقة الإنماء مدى أثير عبر نقاط البيع وخدمات السحب لعملاء مصرف الإنماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتناول اليوم بطاقة الإنماء مدى أثير وهي أحد أهم البطاقات التي يفضلها الكثير من عملاء مصرف الإنماء، حيث اعتمد مصرف الإنماء منذ بدايته على تحقيق رؤيته الذي تتضمن أن يحظي بمركز الشريك المالي المُفضل لدى جميع عملائه، بالإضافة إلى انتشاره في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على أن يتوافق أيضا مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليمنح عملائه فرصة تحقيق جميع تطلعاتهم من خلال تقديم العديد من العروض والخصومات والمزايا التي يبحثون عنها.

بطاقة الإنماء مدى أثير NFC

تعددت البطاقات التي يقدمها مصرف الإنماء ونتناول أحد أهم تلك البطاقات تفصيلا وهي بطاقة الإنماء مدى أثير، والتي تحتوي على خدمتين مميزتين وهما خدمة مدى أثير عبر أجهزة نقاط البيع وخدمة السحب النقدي بواسطة خدمة مدى أثير.

مزايا بطاقة الإنماء مدى أثير عبر أجهزة نقاط البيع

قد اعتدنا دائما على سعي مصرف الإنماء لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، لذا فهو يقدم الآن بطاقات مدى المميزة لدعمها خدمة أثير ومن أهم مزاياها الأتي:

تستطيع الحصول على المشتريات ذات قيمة أقل من 300 ريال سعودي أو تساويه مع عدم الحاجة لإدخال رقم سري.

عند استخدام جهاز نقاط البيع فإن عملية الدفع تتم بكل سهولة فور تقريب البطاقة منه.

تتميز الخدمة بسهولة تفعيلها فقط عبر إدخال بطاقة الإنماء مدى في جهاز نقاط البيع أو جهاز الصراف الآلي واستخدام الرقم السري لأول مرة لتفعيل الخدمة.

‏مزايا خدمة السحب النقدي بواسطة خدمة مدى أثير

اعتمادا على السعي المتواصل من قِبل مصرف الإنماء لتقديم أفضل الخدمات لعملاءه، لذا فهو يقدم طرق عديدة لتسهيل عملية السحب النقدي على العميل دون الحاجة لإدخال البطاقة في قارئ البطاقات بكل سرعة وسهولة، وذلك باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى NFC، ومن أهم مزايا الخدمة الأتي:

يتمكن العميل من السحب النقدي من خلال أجهزة الإنماء للصرف الآلي.

لا تتطلب الخدمة أي رسوم.

مواكبة التقدم التقني في الصناعة المصرفية.

تتميز الخدمة بسهولة تفعيلها فقط عن طريق التوجه إلى أحد أجهزة الإنماء للصرف الآلي التي تقدم هذه الخدمة، وملامسة البطاقة في الجزء المخصص، ثم إدخال الرقم السري والمبلغ المراد سحبه.

شروط تفعيل الخدمة

اشترط مصرف الإنماء عدد من الشروط التي يجب توفير للموافقة على طلب تفعيل خدمة أثير، وهي: