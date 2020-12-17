نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 ورابط استعلام أسماء المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 من أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم المملكة مساعدات مالية لعدد من محدودي الدخل من المواطنين السعوديين فقط، والذين تأثروا بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة وفق رؤية 2030 التي تتبعها المملكة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، ولعل توقيت صرف المساعدة المقطوعة أحد أهم الأمور التي تشكل أهمية كبيرة لدي كافة المستفيدين، وخاصة أن وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية لم تعلن عن الموعد النهائي لصرف المساعدة المقطوعة، وخاصة بعد تأخر الصرف لفترة طويلة وسط حالة من القلق والترقب على الجميع، وفيما يلي متابعة مستمرة لكافة الأمور المتعلقة بتوقيت إيداع المساعدة المقطوعة، وكذلك رابط استعلام أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

طالب الكثير من المواطنين وزارة الموارد البشرية بتحديد موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي للمستفيدين، وقد أشارت الوزارة إلي أن صرف المساعدات المقطوعة يتم وفق بعض الضوابط، كما أكدت الوزارة إلي أن موعد الصرف يختلف من فرد لآخر، وأنه سيتم توفير رابط استعلام المقطوعة عبر الموقع الرسمي للوزارة بمجرد تحديد موعد الصرف، ويذكر أن عملية صرف الدعم المادي لمستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي قد توقف منذ فترة كبيرة، وهو الأمر الذي جعل البعض يتحدث عن إلغاء المساعدة، وهو الأمر الذي نفته الوزارة بشكل تام.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد شروط وضوابط الحصول على المساعدة المقطوعة، وذلك بهدف وصول الدعم النقدي المقدم لمستحقيه، وقد جاءت الشروط كالتالي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام.

يتم صرف المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً.

ألا يغيب المستفيد عن المملكة لمدة تزيد عن 3 شهور.

ألا يمتلك المستفيد سجلاً تجارياً.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة

نتعرف على خطوات استعلام أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلبة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو الرابط الرسمي لاستعلام المساعدة المقطوعة، حيث يتم الدخول عبر رابط وزارة الموارد البشرية، والانتقال إلي صحة المساعدة المقطوعة، وبعد ذلك نقوم بكتابة رقم الطلب،ثم الضغط على كلمة “عرض”.