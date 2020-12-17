نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح حساب في بنك راجحي للمقيمين والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط فتح حساب في بنك راجحي للمقيمين والخطوات، بنك الراجحي هو بنك سعودي تأسس عام 1957، المقر الرئيسي له في الرياض السعودية، ويتحكم المصرف في الاستثمارات والمعاملات المصرفية، أحكام وضوابط الشريعة، ويعتبر من اكبر البنوك المصرفية الموجودة بالمملكة العربية السعودية.

بنك راجحي، هو المصرف المفضل لدى الكثير من العملاء المقيمين بالسعودية،ويرغبون في فتح حساب باختلاف نوع الحساب، ويرغبون دائما بمعرفة شروط فتح الحساب، والخطوات التي يجب مرعاتها لفتح الحساب بنجاح، وهل يتطلب الأمر التوجه إلى فرع من فروع بنك راجحي أم يمكن عن طريق الموقع إلكتروني الخاص بالبنك، سنعرض تلك الأمور عبر موقعنا ثقفني.

شروط فتح حساب في بنك راجحي

بنك راجحي من اهم البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية، ويقدم العديد من الخدمات، ولاكن لاستفادة من تلك الخدمات يجب توافر شروط محددة منها.

يجب أن يكون المتقدم لفتح الحساب تكون الهوية الوطنية الخاصة به سارية. يجب أن يكون عمر مقدم الطلب اكثر من 15 عام. يجب عند البدء في عملية تسجيل طلب فتح الحساب استكمال الخطوات إلى النهاية حيث لأتوحد أمكانية الحفظ في منتصف الخطوات. يجب التأكد من صحة كتابة البريد الوطني والبريد إلكتروني. يجب أن يكون مقدم الطلب مسجل بالفعل في خدمة ابشر لإتمام عملية فتح الحساب المصرفي الجديد. يقر مقدم الطلب بانه كامل الأهلية انه أهل للتصرف القانوني لفتح حساب التصرف بمفردة.

خطوات فتح حساب جارى بنك راجحي

يمكن فتح الحساب عن طريق الموقع إلكتروني على شبكة الأنترنت يجب اتباع الخطوات لتأكد من فتح الحساب.

يجب الدخول على الصفحة الرسمية لبنك راجحي من خلال الرابط الخاص بالموقع.

يجب الضغط على فتح حساب والضغط على الموافقة على كافة الشروط ولأحكام.

ثم يجب أدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات(أدخال الجنسية- رقم الهوية-رقم الهاتف الخاص- البريد إلكترونى).

يجب تسجيل الدخل الشهرى الخاص به ثم أدخال الكود التحقق ثم سيصل رسالة على الهاتف الخاص به لتأكد من فتح الحساب.

ومن ثم عليه التوجه لأحد فروع بنك الراجحي القريب منه وتأكيد فتح الحساب واستكمال باقي الإجراءات في مدة أقصاها ثلاثون يوماً.

أنواع الحساب في بنك راجحي

يقدم بنك راجحي خدمة فتح ثلاثة أنواع من الحسابات البنكية منها.

الحساب الجاري، ويتميز بسهولة إدارة الأموال من خلاله، ويأتي معه دفتر شيكات، وبطاقة الراجحي للتسديد الفوري، وتصدر بطاقة ائتمان، وخدمات تحويل الأموال، كما يمكن فتح الحساب الجاري عن طريق الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لمصرف الراجحي. الحساب المتميز، ويتيح من خلالة الحصول على بطاقة ائتمانية بلاتينية، كما يوفر بطاقات ائتمان إضافية لأفراد الأسرة، تحويل الأموال داخل وخارج السعودية مجاناً، بالإضافة إلى توفير دفتر شيكات. حساب الخاصة، يتيح توفير بتوفير بطاقات أضافية لأفراد الأسرة، وخدمة تحويل الأموال مجانية سواء داخل أو خارج المملكة، كما تمتد ساعات العمل فيه من الساعة الثامنة صباحاً وإلى الساعة التاسعة مساءا لكافة عملاء الحساب الخاصة.

بنك راجحي فتح حساب، اصبح من السهل ومن الممكن دون الحاجة إلى التوجه إلى أي فرع في بداية الأمر لفتح الحساب يمكن من خلال الرابط الخاص بالبنك اتباع الخطوات السابق توضيحها.