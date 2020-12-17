نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي للمقيمين من 50 إلى 200 الف ريال من البنك السعودي للاستثمار وماهي الشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة قرض شخصي للمقيمين هذه ما يبحث عنه الكثير من المقيمين المغتربين في المملكة العربية السعودية، هذا بعد ما أن تم فتح سوق الاستثمار السعودي أمام الجميع حتي الوافدين ولم يعد يقتصر علي أبناء المملكة فقط، حيث وضعت الحكومة السعودية الكثير من البنود التي بدورها تذلل العقبات أمام جميع المستثمرين سواء سعودي الجنسية أو من أي جنسيه اخري، ومن هذا المنطلق أنشأت الكثير من البنوك في المملكة خطط تموليه جديده لدعم هذا المسار التنموي الجديد الذي يخدم الاقتصاد السعودي في المقام الأول، هذا فضلا عن المزايا الأخري التي تعود على المواطن والمقيم علي سبيل المثال تحسين حالته المادية ووضعه الاجتماعي ووضع هذا المستثمر الصغير بين مصاف الكبار ولو أن هذا يعتبر أولي الخطوات الدعم للمقيم أو المواطن السعودي.
ويعتبر البنك السعودي للاستثمار هو احد القلاع العريقة التي تقدم الكثير من الأشكال التمولية للمقمين وأبناء المملكة،حيث تأسس البنك السعودي للاستثمار كشركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 25 جمادى الثاني 1396هـ في المملكة العربية السعودية إلا أنّ نشاطه الفعلي بدأ في آذار/مارس 1977م، ومنذ ذلك التاريخ اصبح بخطوات ثابته احد اكبر القلاع الاقتصادية في السعودية.
قرض شخصي للمقيمين من البنك السعودي للاستثمار
كما يمكن لأي شخص زيارة الموقع الرسمي للبنك السعودي للاستثمار والاطلاع علي كافة مميزات وشروط وأشكال التمويل التي يقدمها البنك للعملاء، وللتقدم بالطلب على قرض شخصي للمقيمين من البنك السعودي للاستثمار، ينبغي توفر بعض الشروط التالية:
- للمقيمين في المملكة العربية السعودية.
- للمقيمين في المملكة العربية السعودية.
- أن لا يقل الراتب الأساسي الشهري عن 10,000 ريال.
- الحد الأدنى للخدمة في الوظيفة الحالية سنة واحدة.
- السن 23 – 60 سنة للرجال و للسيدات.
- أن يكون موظفاً على رأس عمله لدى إحدى الجهات المعتمدة من قبل البنك.
اللاوراق المطلوبة للقرض الشخصي للمقيمين من البنك السعودي للاستثمار
- تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي للمقيمين كاملاً.
- نسخة من الإقامة غير منتهية الصلاحية ونسخة من الجواز غير منتهي الصلاحية يختمها ويوقعها موظف البنك بعد مطابقتهما للأصل.
- خطاب تعريف من جهة العمل على أوراق الجهة الرسمية يشمل التالي:
- الراتب الأساسي.
- البدلات.
- تاريخ الالتحاق بالعمل.
- قيمة مستحقات نهاية الخدمة.
- تاريخ التعريف.
- خطاب تحويل الراتب موجه للبنك على أوراق الجهة الرسمية يشمل التالي:
- جميع مستحقاته المالية.
- مستحقات نهاية الخدمة.
- رقم الحساب (حساب الراتب).
- تاريخ بداية التحويل.
- تصنيف الجهة لدى وزارة العمل ببرنامج نطاقات.
- التوقيع والختم مطابقاً للنموذج المعتمد لدى البنك.
- كشف حساب لآخر 3 أشهر موضح به آخر 3 رواتب ومختومين البنك السابق.
- خطاب إخلاء طرف من البنك السابق ساري المفعول.
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