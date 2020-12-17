نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي فى السعودية وكيفية الاستعلام عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة ، عقب اقتراب صرف مبلغ المساعدة المقطوعةبما أنه قد تم صرفه السنة الماضية فى يناير أصبح أهم ما يشغل المستحقين لمبلغ المساعدة داخل الملكة الوصول لموعد معين للحصول عليها، ويأتى ذلك بسبب صعوبة المعيشة بعد انتشار كورونا فى كل المدن السعودية.

المساعدة المقطوعة 1442 / 2020

يجد كثير من المواطنين صعوبة فى معرفة تفاصيل تخص المساعدة المقطوعة التى تُمنح من وزارة التنمية الاجتماعية، ولهذا قد وضعت كل تفاصيل المساعدة على موقع الوزارة من خلال هذا الرابط، يمكنك الدخول عليه ومعرفة كل ما تود الوصول إليه.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442

حددت الوزارة عدة شروط يجب أن تتواجد جميعهاً عند الموطن الذي يرغب فى الحصول على هذه المساعدة فعندما يتقدم مواطن لا يتوافق لديه إحدي تلك الشروط يتم رفض طلبه تلقائياً لذا من خلال موقع ” ثقفني” نقدم لكم الشروط التى حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة، فقد اشترطت أن يكون المتقدم:-

ذو جنسية سعودية.

أن يكون عمره 35 فيما أكثر من ذلك لكن لا يقل عن الـ 35 عام.

لا يوجد لدية أى أملاك مباني أو أراضي.

لا يتوافر لديه سجل تجاري.

لا يوجد لديه أى شيء يجلب له مصدر ربح ثابت.

وإذا إردت معرفة تفاصيل أكثر عن هذه الشروط عليك الدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية الذي قمنا بوضع الرابط الخاص به فى الفقرة السابقة وقراءة المزيد عن الشروط.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

كنا نود أن نطلعكم على الموعد الذي سيتم فيه صرف قيمة المساعدة المقطوعة، لكن حتى الآن لم يتم التصريح بشكل علني عن موعد محدد لصرفها من قِبل مسؤلي وزارة التنمية الإجتماعية، لكن فى حال إصدار أى تفاصيل حول موعد صرفها بالتأكيد سنقوم بإخباركم به.