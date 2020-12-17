نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأهلي الإسلامي بدون رسوم إدارية وبدون رسوم تقييم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل الأهلي الإسلامي وهو أخر عروض للبنك الأهلي التجاري NCB والمقدم بمناسبة نهاية العام وهو تمويل يعفي العميل من الرسوم الإدارية ومعفي أيضاً من رسوم التقييم ويحاول دائماً البنك الأهلي التجاري NCB تقديم كل جديد للعملاء ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التمويل العقاري الذى يقدمه البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية
مزايا التمويل العقاري
- يتميز التمويل العقاري لدى البنك الأهلي NCB بأنه بدون رسوم إدارية وبدون رسوم تقييم
- مدة هذا التمويل العقاري حتى تاريخ 31 من ديسمبر 2020م
- يتميز هذا التمويل بأن العميل يحصل على إعفاء من قيمة المديونية فى حاله الوفاة أو العجز لا قدر الله
- هذا القرض لدى البنك الأهلي التجاري يفعل خدمة تحديث البيانات وخدمة الاحتساب المبدئي
شروط الحصول على التمويل العقاري
لكي يستطيع العميل المتقدم الحصول على التمويل العقاري لدى البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية لابد من توافر الشروط الخاصة بالحصول على التمويل وهي كما يلي
- لابد ان يكون المتقدم للحصول على التمويل عمره لا يقل عن 20 عام ولا يتعدى 60 عام
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل العقاري لدى البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية حاصل على الجنسية السعودية
- على المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على التمويل لدى البنك الأهلي NCB عليه ان يكون محول راتبه لدى البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية
- يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم بطلب القرض العقارى ان يكون يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي
- على العميل السعودي المتقدم بطلب القرض العقاري ان يكون قضى مدة عمل لا تقل عن شهر كخدمة في عمله
- على العميل المتقدم للحصول على التمويل لدى البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية دفع أول دفعة 10%إلى 30 % حسب قطاع العميل
الشروط الخاصة بالعقار
- يشترط أن يكون العقار المقدم للحصول على التمويل شاغراً وجاهز
- يشترط أن يكون المنزل عمره لا يتعدى 45 عام عند انتهاء مدة القرض
طريقة الحصول على التمويل
- يتم إعداد كل الأوراق المطلوبة
- تحديد سعر العقار
- يتم دفع رسوم المعاملة
- يتم توقيع طلب المتقدم لقرض الإجارة أو قرض المرابحة
- ثم دفع قيمة العقار
- ثم يتم نقل صك ملكية للبنك الأهلي التجاري
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