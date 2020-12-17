نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأهلي الإسلامي بدون رسوم إدارية وبدون رسوم تقييم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الأهلي الإسلامي وهو أخر عروض للبنك الأهلي التجاري NCB والمقدم بمناسبة نهاية العام وهو تمويل يعفي العميل من الرسوم الإدارية ومعفي أيضاً من رسوم التقييم ويحاول دائماً البنك الأهلي التجاري NCB تقديم كل جديد للعملاء ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التمويل العقاري الذى يقدمه البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية

مزايا التمويل العقاري

يتميز التمويل العقاري لدى البنك الأهلي NCB بأنه بدون رسوم إدارية وبدون رسوم تقييم

مدة هذا التمويل العقاري حتى تاريخ 31 من ديسمبر 2020م

يتميز هذا التمويل بأن العميل يحصل على إعفاء من قيمة المديونية فى حاله الوفاة أو العجز لا قدر الله

هذا القرض لدى البنك الأهلي التجاري يفعل خدمة تحديث البيانات وخدمة الاحتساب المبدئي

شروط الحصول على التمويل العقاري

لكي يستطيع العميل المتقدم الحصول على التمويل العقاري لدى البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية لابد من توافر الشروط الخاصة بالحصول على التمويل وهي كما يلي

لابد ان يكون المتقدم للحصول على التمويل عمره لا يقل عن 20 عام ولا يتعدى 60 عام

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل العقاري لدى البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية حاصل على الجنسية السعودية

على المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على التمويل لدى البنك الأهلي NCB عليه ان يكون محول راتبه لدى البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم بطلب القرض العقارى ان يكون يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي

على العميل السعودي المتقدم بطلب القرض العقاري ان يكون قضى مدة عمل لا تقل عن شهر كخدمة في عمله

على العميل المتقدم للحصول على التمويل لدى البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية دفع أول دفعة 10%إلى 30 % حسب قطاع العميل

الشروط الخاصة بالعقار

يشترط أن يكون العقار المقدم للحصول على التمويل شاغراً وجاهز

يشترط أن يكون المنزل عمره لا يتعدى 45 عام عند انتهاء مدة القرض

طريقة الحصول على التمويل