نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع قرض بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقساط حتى 36 شهر للسعودي والمقيم من شركة تسهيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع قرض بدون كفيل ولا تحويل الراتب للسعودي والمقيم والمتقاعد والعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية يعتبر من أهم الحلول التمويلية التي تقدمها شركة تسهيل للتمويل للأفراد وذلك بفترات سداد تصل إلى 36 شهر،كما يمكن للعاملين في القطاع العسكري الاستفادة من هذا العرض التمويلي المتاح لدي الشركة،حيث تأتي شركة تسهيل للتمويل واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة والتي تقدم حلول تمويلية سريعة ومتميزة تناسب جميع الأفراد من كافة الشرائح الأقتصادية المختلفة من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع العسكري.

أهم خصائص القرض الشخصي الفوري المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل

تقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي فوري دون الحاجه إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب الشهرى للعميل وذلك بأقساط ميسرة حتى 36 شهر كما توفر الشركة للعملاء العاملين في القطاع الخاص أو القطاع العام والمتقاعد والعاملين في القطاع العسكري فرصة الحصول على التمويل الشخصي الفوري المتاح لدي الشركة بدون كفيل ولا تحويل الراتب،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على القرض الشخصي المتاح لدي الشركة.

قرض شخصي مصمم طبق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل فوري بمبالغ مالية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج هذا التمويل الشخصي إلى وجود كفيل أو ضامن أو إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل.

توفر الشركة التمويل الشخصي للسعوديين والمقيمين ايضاََ.

تتيح الشركة للعملاء المتقاعدين أو العاملين في القطاع العسكري فرصة الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

يتميز القرض الشخصي المقدم من تسهيل للتمويل بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة حتى 36 شهر.

رابط التقديم على طلب أسرع قرض بدون كفيل ولا تحويل الراتب والمستندات المطلوبة

تتيح الشركة للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية والعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع العسكري فرصة الحصول على تمويل فوري بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط حتى 36 شهر من خلال رابط قرض شركة تسهيل للتمويل وتعبئة نموذج طلب التمويل بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل،وسوف نوضح في هذا المقال من خلال ثقفنى الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب القرض الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم السعودي. تقديم الإقامة للمتقدم غير السعودي. تقديم العنوان الوطني للعميل. إذا كان المتقدم من المتقاعدين يشترط تقديم شهادة من التأمينات الإجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد. للعاملين في القطاع العسكري يلزم تقديم بطاقة العمل وتعريف الراتب.

شروط الحصول على قرض شركة تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب