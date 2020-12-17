“شرطة مكة”: القبض على شخصين أحدهما أطلق النار بشكل عشوائي والآخر وثق ذلك ونشره في مواقع التواصل

بلادي – الرياض :
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الخميس)، عن القبض على شخصين ظهر أحدهما في مقطع فيديو على مواقع التواصل يطلق النار من سـلاح رشاش بشكل عشوائي، فيما قام الآخر بالتصوير والنشر.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليهما بعد تداول المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.
وأكد أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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