“الرميان”: سنستثمر 150 مليار ريال العامين القادمين.. والاعتماد على البترول انخفض من 90% إلى 50%

بلادي – الرياض :

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن الصندوق لم يدخل فقط في الأسواق الأمريكية، بل في أسواق دولية أخرى، وإنه يستهدف استثمار 150 مليار ريال العامين القادمين.

وأوضح أن العمليات التي قام بها الصندوق للشراء كانت في معظم الأسواق العالمية، في أوروبا وأمريكا وآسيا، وأنه مع كل أزمة هناك فرص يجب أن تُقتنص، ولا توجد أزمة عبر التاريخ بقيت للأبد.

وأضاف أن الصندوق دخل في بعض الشركات العالمية والصناديق المتداولة في قطاعات الأدوية والبنى التحتية والتكنولوجيا، وحقق بعض الأرباح وخرج منها، ولديه ألف موظف يتابعون الشاشات لعمل التقارير والتحليل والتحدث للاستراتيجيين، لمعرفة الطرق الأفضل لاقتناص الفرص، وأنه في العمل الاستثماري فلدى الصندوق 6 محافظ استثمارية، منها 2 دوليتان و4 محلية.

وأشار إلى أن استثمارات الصندوق قبل عام 2015 كان 98% منها محليا ولدى الصندوق أقل من 560 مليارا، أما حاليا فنطمح إلى أن يصل الاستثمار المحلي إلى 80% والدولي إلى 20%، فالتنوع الاستثماري مطلوب محليا وعالميا.

وبين أن الصندوق يتجه للاستثمار العالمي لتنويع العوائد، والتي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني وتأمينه، لأن الاقتصاد المحلي مرتبط بالبترول، حيث كان الاعتماد عليه بنسبة 90% وانخفض الآن إلى 50%.

وقال إنه سيكون هناك استثمار لا يقل عن 150 مليار ريال في سنة 2021 و2022، وسيصل في السنوات التالية إلى 200 مليار ريال، ثم بتحقيق الرؤية سيكون لدى الصندوق ما بين 7 إلى 10 تريليونات ريال في عام 2030.