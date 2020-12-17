“التحالف” يستهدف المليشيات الحوثية وعتادها العسكري في اليمن

بلادي – الرياض :
نفّذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عددًا من العمليات لإسناد الجيش اليمني في جبهات مأرب والجوف.
وأظهر فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، لحظة استهداف طائرات التحالف لقدرات المليشيات الحوثية في عدة مواقع مختلفة في مأرب والجوف، والقضاء على عناصرها الإرهابية.
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