“آل جابر” ينشر صوراً لقائدي “الشرعية” و”الانتقالي الجنوبي” ويعلق: “للتاريخ”

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بلادي – الرياض :
نشر سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، صورا التُقطت في أبين، وجمعت قائد قوات الحكومة الشرعية في اليمن سند الرهوه، وقائد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محمد جواس، معلقا: “صور للتاريخ”.
وأوضح السفير أن الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض قد اكتملت، وأن الصور التُقطت بعد اكتمال فصل القوات ونقلها بإشراف من فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن.
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