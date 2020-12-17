نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتبار زوجة المواطن من الفئات الممنوعة من المهن المقصورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زوجة المواطن من الفئات الممنوعة من المهن المقصورة، قامت وزارة التنمية والموارد البشرية بالإعلان عن قرار هام تجاه زوجة المواطن أو زوج المواطنة في المملكة العربية السعودية بشأن نسبة توطين في السعودية، وذلك بعدما جاء استفسار من أحد المواطنين بالسؤال عن هل يمكن أن تعمل زوجة المواطن كموظفة استقبال؟، ونتيجة لذلك قامت وزارة التنمية والموارد البشرية بالرد على الاستفسار موضحة الفئات خارج المهن المقصورة في السعودية.

توطين المهن في المملكة السعودية

توفر المملكة العربية السعودية الكثير من الوظائف للأشخاص المقيمين بها من الأجانب والشعب الأصلي للمملكة، ولكن هناك بعض الوظائف المقصورة على السعوديين فقط دون الأجانب، وبعض المهن تحتاج إلى السعودة وهي جعل من يعملون بها سعوديين تمامًا، وستتم مرحلة سعودة تلك المهن بشكل تدريجي حتى يتم منع الأجانب من العمل بها بشكل نهائي.

المهن المقصورة على السعوديين

أوضحت وزارة العمل أن الوظائف التالية للسعوديين فقط، والأجانب مع بعض الفئات الأخرى ممنوعة من العمل بتلك الوظائف وهي:

كاتب استقبال المرضى.

شئون الموظفين.

كاتب دوام.

محاسب زبائن.

كاتب استقبال فندقي.

المعقب.

كاتب الشكاوي.

الناسخ.

كاتب استقبال عام.

أمين الصندوق.

مدير شئون العمال.

مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات الخاصة والعامة.

حارس أمن خاص.

مخلص جمركي.

الفئات الممنوعة من المهن المقصورة

وفقًا لما ذكرته وزارة التنمية والموارد البشرية على موقعها الرسمي على تويتر فإن زوجة المواطن وزوج المواطنة لا يصح أن يعملوا في المهن المقتصرة على السعوديين، وكذلك لا يتم احتسابهما من ضمن نسبة التوطين السعودي، بالإضافة لأم المواطن وأم المواطن أيضًا لا يتم اعتبارهم من نسبة التوطين.

مهن تم سعودتها

وكذلك توضح الوزارة المهن التي تم سعودتها في الفترة السابقة لتكون من حق السعوديين فقط وهي: