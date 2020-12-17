نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو وفروع مطعم لافاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم لافاش في السعودية، يعد مطعم لافاش من أهم المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية، يقدم المطعم أهم وأشهر الوجبات والسندوتشات، يشتهر المطعم بعمل جميع أصناف الطعام، مطعم لافاش يتميز بأن له عدة فروع في جميع أرجاء الوطن العربي وأهم فرع هو فرع الرياض وتم افتتاح المطعم وعمل له عدة فروع، يتم العمل في هذا المطعم طوال الأسبوع، يتميز المطعم بتقديم الكثير من الوصفات المميزة والمختلفة. منيو مطعم لافاش ركن الفطائر سعر فطائر البيض بالسجق هو 14 ريال سعودي.

سعر فطائر النوتيلا هو 14 ريال سعودي.

سعر فطائر الجبن اللذيذة هو 14 ريال سعودي.

سعر فطائر الزعتر هو 14 ريال سعودي.

سعر فطائر اللحم مع الرمان هو 14 ريال سعودي.

سعر فطائر اللحم والطماطم هو 14 ريال سعودي.

سعر سلسلة الكروسان هو 26 ريال سعودي.

سعر اللحوم المشوية هو 26 ريال سعودي. ركن وجبات الإفطار سعر فتة الباذنجان هو 28 ريال سعودي.

سعر فتة دجاج أيتش هو 28 ريال سعودي.

سعر الحمص أو فتة الحمص هو 25 ريال سعودي.

سعر المتبل هو 25 ريال سعودي.

سعر متبل الشمندر هو 22 ريال سعودي.

سعر الفول بالتتبيلة السعودي هو 19 ريال سعودي.

سعر الفلافل هو 19 ريال سعودي.

سعر الحمص الحار بصلصة الفلفل الأحمر هو 21 ريال سعودي.

سعر الحمص بالطماطم المجففة هو 21 ريال سعودي. ركن البانكيك سعر البانكيك بالموز هو 34 ريال سعودي.

سعر البانكيك بالتوت البري 34 ريال سعودي.

سعر بانكيك النوتيلا مع زبدة السينمون هو 34 ريال سعودي. ركن البيض سعر بياض البيض المخفوق بالخضار هو 36 ريال سعودي.

سعر الجرانولا هو 28 ريال سعودي.

سعر بندكت لافاش هو 42 ريال سعودي.

سعر لافاش توست الفرنسي هو 34 ريال سعودي.

سعر معجنات الكرواسون هو 31 ريال سعودي. ركن الشوربة سعر شوربة القرع مع العسل هو 35 ريال سعودي.

سعر شوربة الفطر البري هو 35 ريال سعودي. سعر الدجاج بالكريمة هو 35 ريال سعودي.

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