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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح حساب أيقونة تقديم الدعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة أيقونة تقديم الدعم من برنامج حساب المواطن، قام مؤخرًا برنامج حساب المواطن بإقرار بعض الضوابط الجديدة التي قد تبين بعض الشروط للتقديم على برنامج حساب المواطن وأيضًا لأخذ الدعم من مستحقيه، وهذه الشروط قد شملت الفرد المستقل، وقد تم تعليق التسجيل في البرنامج لجميع المستفيدين الجدد بجانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وهذه التعديلات قد تضمنت أي استقبال لأي طلبات جديدة لجميع المتقدمين وذلك لكي يتم الحصول على الدعم.
تعديلات برنامج حساب المواطن
هناك بعض التعديلات التي قد تم عملها في برنامج حساب المواطن وذلك لكي يتم الحصول على الدعم، ومن ضمن هذه التعديلات ما يلي:
- يجب إلزام جميع الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية السكن الذي هو فيه، خاصة ً سن ما فوق الثمانية عشر عامًا.
- إرفاق إثبات عقد الإيجار الموحد من منصة إيجار.
- إرفاق صك ملكية السكن مع طلب الدعم في برنامج حساب المواطن.
- إرفاق مشهد إثبات السكن الجامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية التابعة لها الفرد المستفيد من الدعم.
- قد تضمنت أيضًا تلك التعديلات إعطاء مهلة إلى يوم العاشر من شهر يونيو الماضي لجميع الأفراد المستقلين وذلك لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة وذلك لضمان استمرارية الحصول على دعم برنامج حساب المواطن.
- وجاء من ضمن التعديلات أن يكون حد أدنى الاستحقاق الفعلي لكل متقدم وبمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.
شروط الأهلية برنامج حساب المواطن
- يجب أن يكون المستفيد من الدعم والمسجل في برنامج حساب المواطن سعودي الجنسية، ولكن يستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة وأيضًا الزوجة والزوج غير السعوديين وأيضًا حاملي بطاقات التنقل.
- يجب أن يكون المستفيد من الدعم يقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، ويجب ألا يقيم خارجها لأكثر من تسعون يومًا في خلال السنة الماضية.
- يجب ألا يكون المستفيد يقيم في دور الإيواء الحكومية أو في السجون.
- يجب أن تكون البيانات المفصح عنها متوافقة مع بيانات الجهات ذات العلاقة ببرنامج حساب المواطن.
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