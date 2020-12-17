نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مانويل جدة لهذا الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مانويل جدة الأسبوعية، تعد منتجات و عروض مانويل جدة هي من أهم الشركات التي تقدم العروض على أغراض المنزل من العروض المنزلية ، وأيضًا تقوم ماركت مانويل جدة الأسبوعية بتقديم أقوى الخصومات وأفضل التخفيضات، وخصومات مانويل جدة قد تصل إلى حد 60٪، وقد تسمر هذه الخصومات إلى حوالي أكثر من أسبوع، أو يمكن أن تستمر العروض إلى حين نفاذ الكمية الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية. عروض مانويل لاحتياجات المنزل الأسبوعية تقوم أسواق مانويل بتقديم العديد من العروض وأيضًا تقوم بتقديم وضم جميع ما يلزم احتياجات المنزل وبأسعار مخفضة جدًا وفي متناول الجميع، ومن عروض أسواق مانويل لهذا الأسبوع هو نادك جبنة مثلثات، نادك جبنة فيتا بيضاء عادية وقليلة الملح، نادك تمري زبادي طازج مع التمر، نادك زيت الزيتون العضوي الممتاز البكر، نادك جبنة كريم، نادك الجبن الأزرق أو الذهبي.

نادك الزبادي الرائب كامل الدسم أو قليل الدسم، نادك الجبن الموتزاريلا، نادك الزبدة، نادك لبن شراب عيران، نادك حليب متنوع، نادك كريمة تكون طويلة الأجل، جبنة مثلثات الراقي أو جنا. عروض مانويل جدة الفاكهة والخضار سعر كيلو التفاح الطازج هو خمسة ريال سعودي.

سعر كيلو العنب هو 11 ريال سعودي.

سعر كيلو الفراولة هو 4 ريال سعودي.

سعر كيلو البرتقال هو 8 ريال سعودي.

سعر كيلو اليوسفي هو 12 ريال سعودي.

سعر كيلو الأناناس هو 5 ريال سعودي.

سعر كيلو الجوافة هو 8 ريال سعودي.

سعر كيلو الليمون هو 2 ريال سعودي.

سعر كيلو الباذنجان هو 2 ريال سعودي.

سعر كيلو المشمش هو 19 ريال سعودي.

سعر كيلو الخوخ هو 13 ريال سعودي. عروض مانويل جدة على الأجبان سعر كيلو جبنة فيتا الألمانية هو 8 ريال سعودي.

سعر كيلو جبنة عمارة قليلة الملح هو 11 ريال سعودي.

سعر كيلو جبن حلوه استرا هو 29 ريال سعودي.

سعر كيلو جبن شيدر حمراء 34 ريال سعودي.

سعر كيلو جبن قشقوان داري خالية الدسم هو 31 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض مانويل جدة لهذا الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.