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عمر شويل - جدة هل للسوريين واليمنين الاستثناءات خاصة من مدة تمديد الزيارة العائلية، قامت السلطات في المملكة خلال العامين الماضيين من تسهيل وتيسير الزيارة العائلية للعمال المقيمين بالمملكة العربية السعودية إسهامًا منها للم الشمل ايمانًا من خادم الحرمين الشريفين الملك الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، بالجانب الإنسانى ولم الشمل بين أفراد العائلة المقيمين في المملكة العربية السعودية، ومنحت العمال المقيمين فرص لاستقبال عائلاتهم إلى المملكة العربية السعودية والإقامة معهم لمدة ثلاثة أشهر يمكن تمديدها حتى ١٨٠ يوم أى ما يعادل ٧ أشهر، لتكن فرصة للتخفيف من أعباء العامل، وفرصة لرؤية أهلة والعيش معهم طول تلك الفترة، وقامت حكومة المملكة بفرض مجموعة من الضوابط حددت فيها المهن التي يجوز لها استقدام العائلة، وما هى درجة القرابة والصلة التي يجب للعامل إستخدامها للاقامة معه في، وحددت تلك الزيارة لمدة ثلاثة أشهر يمكن تمديدها لمدة أخرى، وبينت الرسوم المطلوبة على تلك الفترة، إلا أن تلك الضوابط التى سبب أن بيانها أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه توجد هناك بعض الاستثناءات الواردة على تلك الضوابط السابق بيانها الخاصة بفترة الزيارة.

ما هى الاستثناءات الخاصة باليمنيين السوريين

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية فى تصريح صادر لها أمس الثلاثاء الموافق ١٥ ديسمبر أنه يستثنى من شرط عدم مد فترة الزيارة بعد انتهاء مدة ١٨٠ يوم، أى لا يجوز مد الزيارة بعد انتهاء الثلاثة أشهر الأولى سوى ثلاثة أشهر أخرى، واستثنت من ذلك اليمنيين والسوريين بأن سمحت لهم مد فترة الزيارة العائلية بعد انتهاء ١٨٠ يوم الأولى بشكل استثنائي لهم، مانحين السوريين واليمنيين ميزة ليست لغيرهم، تعطيهم الحق بمد فترة الزيارة لأكثر من المدة المحددة، نظرًا للأوضاع التي يمر بها للسوريين واليمنيين في مواطنهم الأصلية .

أسباب الاستثناء للسوريين واليمنين

فضلا عن الأوضاع السياسية الغير مستقرة فى الدولتين المستثنتين من شرط تمديد مدة الزيارة، حيث تمر سوريا بوضع سياسي غير مستقر، كما هو الحال فى اليمن، وصراعات طائفية، كل ذلك ساهم في إنتشار الفيروس كورونا بشكل كبير، وإيمانًا من المملكة العربية السعودية بدورها الكبير تجاه أشقائها فى ظل الظروف التى تمر بها، والعلاقات القوية التى تربط اليمن بالمملكة، جعلها تتخذ قرارات يحافظ على رعايا الدولتين، ومنحهم إستثناء عن غيرهم من أبناء الدول المقيمة بالمملكة العربية السعودية.