نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع عين بوابة التعليم الوطنية السعودية للتعليم عن بعد لجميع المراحل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإنشاء موقع عين للتعليم عن بعد وقد زاد إقبال الطلاب على زيارة الموقع عقب تفشي وباء كورونا، وقد ساعد الموقع الطلاب في جميع المراحل التعليمية على متابعة الدراسة دون أية عقبات، كما راعت وزارة التعليم السعودية تحقيق التواصل بين المعلم والطالب وولي الأمر عبر بوابة عين الوطنية للتعليم والتي تضم مرحلة التعليم الابتدائي، والتعليم المتوسط والثانوي، كما خصص الموقع قسم خاص بالمعلم، وقسم آخر خاص بأولياء الأمور، بالإضافة إلى القسم الخاص بالقادة والمشرفين، وتوفر البوابة إمكانية تحميل الدروس كنسخة إلكترونية بامتداد PDF لتسهيل عمليات الاستذكار والمراجعة عند عدم توفر الإنترنت، كما تتوفر إمكانية مشاركة المادة التعليمية المعروضة عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة والبريد الإلكتروني أيضاً لتيسير تمرير المعلومات بين الطلاب.

رابط موقع عين بوابة التعليم الوطنية السعودية:

للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها بوابة التعليم الوطنية السعودية عليك الوصول أولاً إلى موقع عين للخدمات التعليمية، بعد الولوج إلى الصفحة الرئيسية للموقع يتعين عليك الضغط على الزر الخاص بالشخصيات.

عند الضغط على أيقونة الشخصيات سوف تفتح لك نافذة لكي تختر منها شخصيتك الخاصة بالمرحلة التعليمية التي تنتمي إليها، سواء أكنت طالباً في المرحلة الابتدائية أو مرحلة التعليم المتوسط والثانوي، أو يمكنك تسجيل الدخول باختيار أحد الشخصيات الأخرى كالمعلم والمشرف أو ولي الأمر طبقاً لشخصيتك.

وقد أعلنت منصة عين التعليمية عن التحضير لشخصية رياض الأطفال وإمكانية توفير المناهج التعليمية لرياض الأطفال عبر الموقع قريباً.

يعتبر موقع عين واحداً من وسائل التعليم عن بعد العديدة التي توفرها وزارة التعليم السعودية للطلاب،، فقد أطلقت الوزارة قناة عين التعليمية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لتمكين الطلاب من متابعة الدروس من منازلهم، بالإضافة إلى قناة عين عبر اليوتيوب والتي تضمن للطالب متابعة الدروس التي تفوته عبر القناة، ومراجعة البرامج مرة أخرى واسترجاع المعلومات.

من خلال الموقع يمكن للطالب قراءة الكتب الخاصة بجميع المناهج الدراسية المتعلقة بالمرحلة الدراسية التي ينتمي إليها كما يمكنه حل الأسئلة والمراجعات وتلقي الاختبارات المختلفة لمعرفة درجة تحصيله الدراسي.